Lidl no deja de sorprendernos con su sección de moda que es sin duda, una de las más destacadas. En ella podemos encontrar la ropa más funcional para el día a día y en concreto, la mejor moda para poder abrigarnos en lo que queda de invierno. Entres sus recientes propuestas destaca de forma especial un abrigo de Lidl que cuesta menos de lo que crees y que estamos seguros que en cuanto descubras vas a querer comprarlo. Una chaqueta de abrigo que cuenta con el mejor diseño de todos y además con un precio que como decimos, te va a sorprender.

La chaqueta de abrigo que destaca en Lidl

Seguro que en estos días de febrero ya te encuentras pensando en la llegada de la primavera, pero lo cierto es que el frío todavía se nota bastante de modo que si deseas un cambio de «look» a pesar de las bajas temperaturas, nada como elegir esta nueva propuesta de abrigo que hemos encontrado en Lidl y que resulta además una chaqueta tendencia.

Con el nuevo abrigo que está arrasando en ventas en Lidl podrás ir a la moda, pero además te servirá para ir abrigada sin la necesidad de tener que llevar un abrigo demasiado largo o una incómoda parka acolchada. Os estamos hablando de la chaqueta de felpa negra para mujer que tenéis en los tiendas de Lidl de toda España y también como no, en su tienda online.

Una chaqueta de felpa muy suave y muy cálida que Lidl destaca como uno de sus productos estrella este mes. Su color negro hace que sea la opción ideal para combinarla con todo tipo de looks, desde los de diario o para ir a trabajar, si llevas por ejemplo un jersey y un pantalón o unos tejanos, o también los de noche, en el caso de que te apetezca salir a una velada especial, como la próxima celebración de San Valentín y eliges combinarla con un bonito vestido.

Una chaqueta de estilo corto que cuenta con un forro de color a contraste, bolsillos a los lados, capucha con forro también cálido y botones ocultos. Un modelo de chaqueta al que no te vas a poder resistir porque además su precio es también increíble: cuesta 19,99 euros, de modo que si te gusta no la dejes escapar ya que comienza a agotarse y es mejor que no te quedes sin la tuya (tallas S-L).