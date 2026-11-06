Los abogados laboralistas coinciden: se puede denegar la incapacidad médica si cometes «5 errores ante el Tribunal Médico»

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en las redes sociales como @un_tio_legal_, ha publicado un vídeo en el que ha avisado de los «5 errores ante un tribunal médico» que pueden cometer los ciudadanos que quieran acceder a una pensión de incapacidad permanente en España. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho este experto en la materia sobre los errores más comunes a la hora de solicitar esta prestación.

Más de un millón de personas en España reciben una pensión de incapacidad permanente, que puede inhabilitar a un ciudadano de forma total o absoluta para el ejercicio de cualquier profesión. Estos trabajadores tienen antes que recibir el visto bueno del Equipo de Valoración de Incapacidades, que es el tribunal médico de la Seguridad Social que es el encargado de verificar las dolencias que pueden dar origen a una pensión por incapacidad permanente en nuestro país.

Esto es algo importante para el desarrollo diario de muchos ciudadanos y por ello Ignacio de la Calzada ha publicado un vídeo en el que ha avisado de los cinco errores más comunes que suelen cometer las personas que se enfrentan a un tribunal médico para ser sometidas a estas pruebas que pueden dar origen a la prestación. «Vas al EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) o al ICAM y crees que basta con contar cómo te sientes. Error. Ahí se juega tu futuro y muchos llegan sin prepararse», comienza diciendo en el vídeo este abogado laboralista que: «El tribunal médico decide en minutos y, si no lo llevas bien preparado, puedes perder la oportunidad».

El errores más comunes al solicitar la incapacidad permanente

El primer error que ha señalado este abogado es no prepararse la comparecencia ante el tribunal médico, ya que mucha gente cuando entra a la consulta tiende, por motivos de nervios, a «no saber qué decir, entrar en la entrevista y no saber cómo decirlo».

Este experto en la materia también aconseja tener toda la documentación a recaudo y de forma ordenada, porque «tienes que saber lo que llevas». Y además, estos informes tendrán que estar actualizados. «Un informe de hace dos años no nos sirve de nada. El médico quiere saber cuál es su situación actual», dice este abogado que dice que: «Está muy bien que las patologías las tengas desde hace cinco años, pero tienen que ver cómo ha evolucionado y cómo te afecta en tu día a día, cuál es la afección para poder valorar tu capacidad residual de trabajo»

El tercero y más importante es no minimizar el dolor o la situación real. «Mucha gente dice: ‘No estoy bien’ e intenta explicar su mejor día, cuando lo que realmente tienes que hacer es explicar tu peor día. No vale de nada decir que estás bien cuando realmente no lo estás. Tienes que ser sincero, eso sí, ni magnificar, pero tampoco minimizar los síntomas», cuenta.

Este experto también avisa de que hay que recurrir en el caso de que se deniegue y da un dato: «El 60% de las incapacidades se conceden en vía de recurso; tanto puede ser reclamación previa como demanda. Una denegación no es el final, pero hay que saber qué camino tomar».

Ignacio de la Calzada también pone el foco en el grado de incapacidad y la información que tiene que tener el solicitante antes de presentarse ante el tribunal. «Cuando tú vas a solicitar una incapacidad permanente, está la total o la absoluta. A lo mejor si pides una incapacidad permanente total y tu situación es de absoluta, te conformas con una incapacidad que no te toca y no puedes trabajar de nada y entonces ahí hemos perdido la oportunidad si no reclamamos», cuenta.