Seguro que en más de una ocasión, has salido del supermercado con más cosas de las que tenías pensado comprar. De hecho es posible que te hayas sentido tentado por alguna oferta irresistible o por algún producto nuevo que te ha llamado la atención, pero no sabes realmente porqué lo has acabado comprando. Esto se debe a que los supermercados tienen una serie de estrategias muy bien estudiadas para influir en tu comportamiento de compra y hacerte gastar más de lo necesario, así que toma nota, porque estos son los 5 trucos infalibles de los supermercados para que te dejes un pastón cuando vas a comprar.

Los 5 trucos de los supermercados para gastar más

A raíz de un análisis publicado en Business Insider, y centrado en Carrefour, que es la segunda cadena de supermercados con mayor cuota de mercado (10%) por detrás de Mercadona (25,3%), se han dado a conocer las pequeñas estrategias que sigue este establecimiento para que sus clientes compren más de la cuenta. En concreto son 5 trucos, algunos de los cuáles ya han sido «alertados» por sus clientes en redes sociales:

Productos de tecnología al comienzo

Una característica destacada de Carrefour es su amplia variedad de productos, que no se limita solo a alimentos, sino que también incluye electrodomésticos. De acuerdo con Gabriel García, quien lo revela en TikTok, uno de los métodos que emplea esta cadena de supermercados francesa es colocar los productos tecnológicos más costosos en la entrada. Según este experto, esta táctica es una de las principales razones por las que el promedio de compra en Carrefour es de 130 euros.

De este modo, podemos encontrar televisores de precios elevados justo después de entrar en Carrefour. De este modo, saben que no nos vamos a gastar 3.000 euros en un nuevo SmartTV, pero sí que vamos a comprar precios y acabaremos cogiendo cosas que no nos parecen tan caras, pero que no dejan de ser un gasto con el que no contábamos.

Financiación a plazos

Dado que muchos de esos productos tecnológicos que destacan en Carrefour, no dejan de ser un gasto algo elevado (y más si no lo teníamos previso), también es normal que la cadena de supermercados francesa ofrezca la opción de pagar a plazos.

Ya sea con plazos, cuota o con tarjetas de crédito, Carrefour provoca que la percepción sobre el precio de ese producto que queremos comprar no nos parezca tan caro, ya que «no sentimos que estemos pagando la cantidad total en ese momento», explica Salima Sánchez Muñoz, profesora del máster de marketing digital de Aula CM y especialista en neuromarketing.

Algo que además lleva a que gastemos incluso más dado que como nuestra mente no está acostumbrada a esa sensación de compra sin creer que es mucho, es normal que continuemos comprando, dado que el gasto se percibe como algo que todavía no se ha concretado.

Ubicación de los productos costosos a la derecha

Cuando hacemos las compras, incluso las personas zurdas, tendemos a llevar el carrito o la cesta con la mano izquierda y colocar los productos dentro con la mano derecha. «Resulta mucho más fácil levantar la mano derecha y tomar los productos, dado que la mayoría de la población es diestra, en comparación con levantar la mano izquierda, pasarla por encima del carrito y tomar el producto. Esto resulta incómodo, ya que la mano derecha es más inmediata», explica Juan Carlos Gázquez-Abad, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y catedrático de Marketing en la Universidad de Almería.

De este modo podrás ver como todo lo que es más caro suele estar a la derecha no solo en Carrefour, sino en otros muchos supermercados, dado que apenas te darás cuenta de que lo has cogido, mientras vas llenando tu carrito.

Iluminación distinta en el pasillo de vinos

Los supermercados aplican otras estrategias de neuromarketing, siendo una de ellas el uso de la iluminación, que permite engañar visualmente y hacer que los productos resulten más atractivos.

De este modo, la sección de frutas y verduras suele tener una iluminación fría o cálida para resaltar los colores, pero es mucho más «alarmante» lo que se hace con los vinos, dado que el pasillo de los «vinos tintos suelen estar iluminados con una luz más amarronada, mientras que para los vinos blancos se utiliza una luz más clara, blanca o verdosa que realza su color», ha señalado un catedrático de la Universidad de Almería a Business Insider España.

La promoción 3×2 de Carrefour

El famoso 3X2 de Carrefour es algo que llevamos «aprovechando» desde hace años y con ello han logrado la fidelización de los clientes y que no dudemos en comprar todo aquello que tiene esta etiqueta aunque en muchas ocasiones, no necesitamos muchos de los productos en promoción que echamos a nuestro carrito.

Además, esas ofertas suelen estar colocadas las primeras en cada pasillo, con carteles muy grandes y llamativos, lo que nuestro cerebro interpreta que es mejor comprarlo antes de que se agote y finalmente, acabamos «picando».