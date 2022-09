El 36% (ocho productos de un total de 22) de la cesta de 30 productos a 30 euros con la que Carrefour ha tirado de oportunismo para congraciarse con Yolanda Díaz por sus problemas con Hacienda no cumple los estándares de calidad mínimos establecidos por el propio Gobierno.

Seis de ellos no pasan de la calificación C del baremo Nutri-Score del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, e incluso uno tiene la peor calificación, posible, E (zumo de naranja). El resto son galletas de desayuno, mermelada, caldo de pollo y té al limón. Otros productos que no incluyen la calificación de Nutri-Score de forma sospechosa también obtienen un rating de mediocre o malo según algunas aplicaciones que miden la calidad de los alimentos. Se trata de chocolate blanco, sal (por sorprendente que resulte) y panecillos para hamburguesa.

Es decir, la cesta que el propio Garzón ha puesto como ejemplo de lo que deberían hacer los supermercados para limitar el precio de los alimentos básicos no cumple sus propios estándares. Asimismo, tampoco incluye alimentos frescos, ni leche, ni huevos, en contra de las exigencias de Díaz.