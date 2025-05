Los 3 supermercados de Alcampo que se verán afectados por el cierre en Andalucía: es oficial

Alcampo es la cadena de supermercados protagonista de los últimos días. La empresa ha anunciado el cierre de varias tiendas, y afecta a varios puntos de España. En el caso de Andalucía son 3 los Alcampo que van a cerrar para sorpresa de sus clientes. Una decisión que forma parte de un plan de ajuste más amplio que como decimos, afecta a todo el país y que ya ha comenzado a generar inquietud tanto entre trabajadores como entre clientes habituales de la cadena.

El proceso, que se enmarca en una transformación profunda del modelo de negocio de la compañía, conlleva no sólo el cierre de tiendas sino también la reducción de plantilla. A nivel nacional, se prevé el despido de hasta 710 empleados, lo que representa aproximadamente un 3% de los trabajadores de Alcampo en España. Desde la empresa se ha presentado esta medida como un paso necesario para adaptar su oferta y funcionamiento a los nuevos hábitos de consumo, pero el impacto en términos sociales y laborales no puede ignorarse. En Andalucía, en concreto, el golpe es especialmente sensible, ya que los tres hipermercados afectados forman parte del tejido comercial de sus respectivas ciudades. No sólo generan empleo directo, sino que también son puntos de encuentro habituales para muchos vecinos que valoran tanto la oferta de productos como el servicio de cercanía que ofrecían estos centros. Ahora, el futuro de estos espacios y de las personas que trabajan en ellos queda en el aire, a la espera de cómo avance el proceso de negociación.

Los 3 supermercados de Alcampo que cerrarán en Andalucía

El cierre de estos supermercados no es una medida aislada, sino que se integra dentro de un ambicioso plan de transformación de Alcampo. La compañía ha explicado que, en los últimos años, ha apostado por evolucionar hacia un modelo de comercio más moderno, multicanal y flexible, capaz de responder a las nuevas demandas del consumidor actual. Esto implica, entre otras cosas, una mayor inversión en la venta online, la renovación de tiendas y la apuesta por formatos más pequeños y accesibles.

Durante 2023, Alcampo amplió notablemente su red al adquirir 224 supermercados en distintas partes del país. Sin embargo, algunos de esos establecimientos no encajaban del todo con su estrategia: estaban mal ubicados, suponían un esfuerzo económico excesivo o no se ajustaban al perfil de cliente que buscan. Esta situación ha llevado a la empresa a tomar decisiones difíciles, entre ellas el cierre de 25 tiendas a nivel nacional y la implementación de ajustes de plantilla en hasta 152 centros.

Y dentro del listado provisional de centros impactados por este proceso, destacan tres nombres que han sido ya confirmados por fuentes sindicales: Alcampo Sanlúcar, Alcampo Jerez y Alcampo Sevilla Este. Estos hipermercados, todos ellos de gran tamaño y presencia significativa en sus respectivas ciudades, cerrarán sus puertas como parte de la reestructuración.

En el caso de Sanlúcar de Barrameda, el hipermercado de Alcampo ha sido durante años un punto de referencia para las compras semanales de numerosos vecinos. Su cierre genera preocupación no sólo por la pérdida de empleo, sino también por lo que implica en términos de accesibilidad y servicio en una ciudad donde las grandes superficies no abundan.

Lo mismo ocurre en Jerez de la Frontera, una ciudad con una intensa actividad comercial pero en la que cada cierre tiene un efecto en cadena. Alcampo ha formado parte del día a día de muchas familias, y su desaparición supondrá una pérdida difícil de suplir, especialmente para aquellos consumidores que valoraban la relación calidad-precio que ofrece la enseña.

Por último, Sevilla Este, un barrio en crecimiento que ha experimentado una notable transformación urbana en los últimos años, también verá desaparecer uno de sus hipermercados. En esta zona, donde el número de habitantes ha aumentado considerablemente, el cierre puede generar tensiones tanto en términos logísticos como laborales.

Los sindicatos, en pie de negociación

El anuncio ha encendido las alarmas en el entorno sindical. Desde CCOO, uno de los sindicatos con representación en la compañía, ya han manifestado su preocupación ante un escenario que consideran inédito en la historia de Alcampo. La dirección ha trasladado un primer listado con los centros afectados, y el siguiente paso es la constitución de la mesa negociadora del despido colectivo, un órgano imprescindible para establecer las condiciones y garantías del proceso.

Los representantes de los trabajadores insisten en que su prioridad es mantener el mayor número posible de empleos. En caso de que las salidas sean inevitables, se buscarán las mejores condiciones posibles para quienes deban abandonar la empresa. Además, han pedido a la compañía transparencia absoluta durante las negociaciones, con la entrega de toda la documentación necesaria para analizar las razones del ajuste.

Los cambios anunciados por Alcampo

Pese a que los cierres suponen una noticia dolorosa, Alcampo ha reiterado su compromiso con el desarrollo del comercio alimentario en España, especialmente en el ámbito del comercio de proximidad y digital. Su apuesta por un modelo multiformato y multicanal busca posicionar a la cadena como una referencia en un entorno cambiante, donde los consumidores valoran cada vez más la flexibilidad, la rapidez y la sostenibilidad.

La modernización de más de 60 tiendas, la potenciación del e-commerce, la inversión en logística eficiente y el uso de energías renovables son algunos de los pilares sobre los que se apoya esta transformación.

Aun así, el cierre de los tres supermercados andaluces deja una huella que no se borrará fácilmente. El proceso que ahora comienza estará marcado por el diálogo entre empresa y trabajadores, y por la capacidad de todas las partes de encontrar soluciones justas.