Cruce de reproches entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por la huelga de taxistas

La Policía ha comenzado a desalojar a los taxistas que se encuentras concentrados en el Paseo de la Castellana de Madrid

El delegado del Gobierno central en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe, se ha pronunciado esta mañana al respecto de las declaraciones que hace unos días realizó el presidente regional, Ángel Garrido, sobre la huelga de taxistas que está viviendo Madrid desde el pasado lunes y los colapsos que está generando en el tráfico y la movilidad de la ciudad.

El viernes fue Garrido quien en un tuit echó la culpa de los incidentes causados por el colectivo del taxi al Gobierno de Pedro Sánchez al que acusaba de “irresponsabilidad e inacción”.

Este problema existe por la irresponsabilidad e inacción del Gobierno de Sánchez. Cualquier legislación deberá recoger los derechos del taxi y de VTC, para que convivan sin eliminar la competencia y sin disolver un sector, porque no es conforme a derecho y perjudica a todos. — Ángel Garrido (@angelgarridog) 25 de enero de 2019

Además, ayer domingo, y en declaraciones a los medios tras asistir a un desfile de Ángel Schlesser en la Puerta del Sol, Garrido acusó al delegado del Gobierno en Madrid de dar “la impresión” de estar de vacaciones. “Es absolutamente intolerable que una ciudad esté secuestrada por un grupo muy pequeño y reducido de taxistas”, ha criticado.

Por su parte, Rodríguez Uribe contestaba este lunes con otro mensaje por la misma vía al presidente de la Comunidad pasándole la pelota e instándole a “ponerse a trabajar ya”.

Vamos a apoyar al @MADRID y a la @policiademadrid para garantizar la movilidad, el tráfico y los derechos de los ciudadanos. El legítimo derecho a la huelga no incluye el colapso de la ciudad. Garrido debe cumplir con su obligación y ponerse a trabajar ya. — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) 28 de enero de 2019

Según Rodríguez Uribes, “el legítimo derecho a la huelga no incluye el colapso de la ciudad” y ha asegurado que va a apoyar tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Policía Municipal, para “garantizar” la movilidad, el tráfico y los derechos de los ciudadanos.

El delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid ha explicado, además, que “todos los factores” aconsejaban que el desalojo de los taxistas en el Paseo de la Castellana se hiciera esta mañana y no ayer por la noche cuando ya se asentó la acampada en este punto de la capital.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Rodríguez Uribes ha detallado que ayer estuvieron reunidos con el Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal y Nacional para “diseñar el dispositivo con todas las garantías” y que decidieron que “el mejor momento” para desalojar era “la primera hora de la mañana” con la disponibilidad de las grúas, que están retirando los vehículos que se mantienen y no se marchan voluntariamente.

Preguntado sobre por qué no lo hicieron ayer por la noche -los taxistas llevan desde el sábado por la noche llegando hasta el paseo de la Castellana, cortando la zona entre Emilio Castelar y la plaza de Colón-, ha insistido en que el mejor momento era hacerlo por la mañana, para que “la Policía Nacional y municipal estuviera en situación de realizar esta tarea”.

Tras esto, ha indicado que “una cosa es el tema de orden público y de movilidad”, que es su responsabilidad junto con el Ayuntamiento de Madrid, y otra, “la de fondo, es la que puede resolver el tema de verdad, regular la situación de una forma justa para taxistas y VTC”, en manos de la Comunidad.

“Es una competencia que no puede derivar más la Comunidad de Madrid, que tiene que elaborar una nueva norma para resolver el conflicto de fondo”, ha insistido Rodríguez Uribes, quien ha recalcado que ellos, por su parte, garantizan el derecho de los ciudadanos entendiendo que el “derecho de huelga es excesivo en la pretensión de colapsar la ciudad”.

Garrido replica

El presidente de la Comunidad de Madrid ha replicado al delegado de Gobierno en la región que los taxistas llevan acampados en el paseo de la Castellana dos noches, no una, y que “nadie ha hecho nada” hasta esta mañana, que se han producido los primeros desalojos.

En declaraciones a la Cadena Cope, Garrido no ha querido entrar en “discusiones personales” porque, además, ha admitido que tiene muy buena relación con Rodríguez Uribes, pero le ha recordado que los taxistas de la Castellana llevaban dos noches en este punto.

“El que tiene que trabajar es él“, ha sostenido Garrido, quien ha defendido que, por su parte, él ya lo está haciendo. “Yo trabajo, en lo que me compete a mí”, ha manifestado, al tiempo que ha dicho que lo que no va a hacer es una legislación que “pretende eliminar a un sector para que no haya competencia”.