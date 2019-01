Be Live Hotels, de Globalia

Be Live Hotels, la cadena perteneciente a la división hotelera del Grupo Globalia, refuerza su apuesta por República Dominicana inaugurando su séptimo hotel en la isla, el Be Live Collection Punta Cana Adults Only. El nuevo establecimiento, de categoría 5 estrellas, ha supuesto una inversión de 22 millones de euros.