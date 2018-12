New York Times da a un vino de Emilio Moro la mejor calificación de Ribera del Duero

El periódico norteamericano The New York Times ha otorgado a Emilio Moro 2016, un vino de Bodegas Emilio Moro, la calificación como mejor vino de la DO Ribera del Duero tras un artículo publicado este fin de semana.

El artículo sirve de elogio a Emilio Moro y también a la entera Denominación de Origen, que califica como “moderna, inspirada en el Valle de Napa” (California) al igual que Rioja se inspiró en Burdeos.

De esta manera las Bodegas Emilio Moro vuelven a hacer gala de su carácter histórico. Una empresa de gran tradición, heredada de generación en generación, que hace de ella una de las empresas más representativas de la región.

Unas bodegas en constante evolución, que además han desarrollado una app muy novedosa que permite facilitar el trabajo en el campo. La aplicación permite registrar información de todas y cada una de las parcelas de la bodega inmediatamente.

Y sin dejar a un lado el aspecto más social. Las Bodegas Emilio Moro crearon en 2008 la Fundación Emilio Moro, con la que ayudan a fomentar hábitos y prácticas saludables del consumo del agua, así como la mejora de la salud de la población infantil y un reparto justo del agua.

🇬🇧 The New York Times has chosen Emilio Moro 2016 as the best wine after tasting wines from Ribera del Duero region. Thank you so much! 🍷🍇

🇪🇸 Gracias al @nytimes por dar su mejor valoración a nuestro Emilio Moro 2016 en su cata de vinos de la Ribera del Duero. pic.twitter.com/oG5dRnwKGb

— Bodegas Emilio Moro (@emilio_moro) December 14, 2018