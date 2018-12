El IPC se modera en noviembre y se sitúa en el 1,7% Cada décima de desviación de la subida aplicada sobre el IPC supondrá un coste de 128,6 millones

El año que viene el Estado compensará a los más de 9 millones de pensionistas españoles con una ‘paguilla’ de 130 millones de euros. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer el dato del IPC que se sitúa en en 1,7% en noviembre– es el dato que se utiliza para calcular las subidas de salarios, pensiones y otras prestaciones-, una décima superior a la subida del 1,6% pactada para las pensiones en 2018.

Quizás por la gran tensión social vivida a principios de año ó quizás por la euforia de la moción de censura, lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adquirió un compromiso con los pensionistas. Este acuerdo consistía en desembolsar una paga compensatoria, popularmente conocida como ‘la paguilla’ si el ritmo de la inflación superaba a la subida del 1,6% pactada por el PNV y el anterior Gobierno del PP.

Según el ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cada décima de desviación de la subida aplicada sobre la inflación supondrá un coste de 128,6 millones de euros. Por lo tanto, si cierra la inflación en el 1,7% (una décima superior a la pactada) el coste rondará los 128 millones, lejos de la estimación del Ejecutivo de 386 millones con un IPC del 1,9%.

Octavio Granado: “Estamos rezando para que no haya desviación de la inflación, porque no tenemos ni la norma ni el dinero necesario para aplicarla”

Aunque este fue el compromiso, ‘la paguilla’ dejará temblando la hucha de las pensiones, un fondo en el que solo quedan 5.000 millones de euros. Por eso desde el ministerio de Trabajo y Seguridad Social todavía no se ha confirmado si tomará como referencia el dato armonizado de noviembre (el dato tradicional) o esperarán a ver cómo cierra la inflación en diciembre. “Estamos todos rezando por que no haya desviación de la inflación, porque no tenemos ni la norma ni el dinero necesario para aplicarla”, afirmaba esta semana el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Utilizando los datos de 2017, tomando como como referencia el IPC medio, que en 2017 alcanzó el 1,96%, la prestación media de jubilación de 1.080,52 euros al mes, pasaría a cobrar casi 20 euros más al mes.