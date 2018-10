Unos 14 millones de conductores que tienen un vehículo diésel pagarán una media de 3,2 euros más por llenar su depósito, si tomamos como referencia depósitos de gasolina que tienen 40 litros de capacidad. Este será el efecto del impuesto al diésel que ha aprobado el Gobierno e incluido en el Plan Presupuestario 2019 enviado este lunes por la noche a la Comisión Europea.

Según datos del último Boletín Petrolero de la UE, el precio medio de la gasolina en España es de 1,351 euros el litro frente a los 1,271 que vale el diésel de media (datos a 8 de octubre). Por tanto, estos 8 céntimos de diferencia entre uno y otro combustible, que no obstante, ha sido superior durante los años anteriores ya que por ejemplo en 2015 la diferencia por litro era de 14 céntimos.

Pero a los precios actuales, la subida será significativa sobre todo para aquellos que realizan muchos kilómetros diarios con vehículos diésel. Llenar el depósito supone actualmente 50,8 euros de media, y tras la subida serán 54,04 euros. Con esta diferencia de precio, y teniendo en cuenta que algunos estudios -Habits Big Data- cifraban en 2016 el gasto de los españoles en algo menos de 1.200 euros/año en combustible, obtenemos que la subida se ‘comerá’ un tanque de combustible y medio al año. Es decir, tras el impuesto al diésel, 14 millones de conductores que tienen vehículo diésel podrán llenar el depósito una vez y media menos por el mismo dinero al año: 22 veces frente a las 23,6 de antes de la subida.

Por otra parte, el documento enviado a Bruselas lo deja claro: los autónomos que no se dediquen específicamente al transporte no tendrán derecho a no pagar el impuesto, tal y como temía hace unas semanas la asociación mayoritaria de autónomos ATA.

Formas para evitar el impuesto

No obstante, el Ministerio de Hacienda ya envió hace unas semanas a los afectados (al Comité Nacional del Transporte, donde se reúnen los miembros representativos del sector) un esbozo de las medidas a seguir para evitar el impuesto al diésel. Tal y como informó OKDIARIO, los eximidos del impuesto tendrán que presentar una credencial que les acredite como tales.

De esta forma, los consumidores que puedan disfrutar de la bonificación sobre el impuesto tendrán que inscribirse en un registro y presentar una tarjeta física o una inscripción telemática para este descuento de casi dos euros al llenar un tanque medio. Pero no serán los únicos si se cumple lo que dice el borrador sometido ahora a consulta previa por Hacienda. Según indica este documento, también podrá disfrutar del descuento sobre el impuesto “cualquier persona distinta del consumidor final que se encuentre en el lugar señalado por este y haga constar su identidad y su relación con él”.