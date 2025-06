Alrededor del 44 % de los europeos tiene ya una mascota conviviendo con ellos, una tendencia que va creciendo año tras año. En España hay más de 28 millones de animales de compañía, presentes en un 40% de los hogares. Este número incluye 9,3 millones de perros, 5,8 millones de gatos, 7,9 millones de animales de acuario, 5 millones de aves, y 1,5 millones de reptiles y pequeños mamíferos.

El boom de las mascotas y de los animales de compañía ha obligado al Parlamento Europeo a tomar cartas en el asunto y empezar a unificar legislaciones en la Unión Europea.

Otra de las preocupaciones de los 27 está centrado en el comercio de perros y gatos, una actividad que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, con un valor estimado de 1.300 millones de euros anuales.

Compra por internet

En cuanto a los hábitos de compra de perros y gatos, el patrón más usual es que cerca del 60 % de los propietarios adquiere a su perro o gato por internet. El mercado en línea, incluido el comercio ilegal, concentra el 60 % de todas las ventas de estos animales en la UE.

Ante la falta de estándares mínimos armonizados sobre bienestar animal aplicables a perros y gatos en los Estados miembros, la Comisión presentó una propuesta el 7 de diciembre de 2023 que ya tiene luz verde, al menos en sus primeros pasos de aprobación.

En este escenario, el proyecto de ley aprobado por el Parlamento este jueves establece por primera vez normas comunes en la UE para la cría, el cuidado y el alojamiento de perros y gatos.

Microchip obligatorio

Y una de las grandes novedades es que los eurodiputados quieren que todos los perros y gatos en la UE cuenten con identificación individual a través de un microchip.

En España, tras la aprobación de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, es obligatorio identificar a los gatos con un microchip. La ley exige la identificación mediante microchip para perros, gatos, hurones, conejos y équidos, según el Boletín Oficial del Estado.

Parece que en nuestro país tenemos los deberes hechos, pero, a pesar de la obligatoriedad, los datos demuestran que todavía queda un camino por recorrer. Según la Fundación Affinity, las protectoras recogen 286.000 perros y gatos en 2023, el 75% sin microchip, pese a ser obligatorio.

Registros cruzados

Una de las novedades de la norma europea es que, además, piden que todos los perros y gatos con microchip sean registrados en bases de datos nacionales interoperables. Los números de identificación, junto con la referencia al registro nacional correspondiente, deberían integrarse en una base de datos central gestionada por la Comisión Europea.

Además, obligará a que la exhibición y venta de perros y gatos en tiendas de mascotas debe quedar prohibida, según el Parlamento.

Perros y gatos importados

Para evitar posibles vacíos legales que permitan la entrada de perros y gatos en la UE como animales de compañía no comerciales para ser vendidos posteriormente, los eurodiputados proponen ampliar la normativa, de modo que incluya no sólo las importaciones con fines comerciales, sino también los movimientos no comerciales de estos animales.

Los perros y gatos importados desde terceros países con fines comerciales deberán estar identificados con microchip antes de su entrada en la Unión y ser registrados en una base de datos nacional. Por su parte, los propietarios que viajen con sus mascotas deberán preinscribir al animal, ya identificado, en una base de datos en línea al menos cinco días hábiles antes de su entrada en territorio comunitario.

Cría y bienestar de perros y gatos

El Parlamento insiste en que debe prohibirse la reproducción consanguínea en perros y gatos, entre progenitores y sus descendientes, hasta segundo grado, entre animales de una misma camada y también entre los que compartan un único progenitor.

Asimismo, los parlamentarios reclaman la prohibición de criar perros o gatos con rasgos de conformación excesivos que conlleven un alto riesgo para su bienestar

Además, abogan por vetar la participación de estos animales, así como de aquellos que hayan sido mutilados, en exposiciones, concursos o competiciones.

Sin ataduras

En concreto, en el apartado de condiciones de alojamiento y bienestar se prohíbe atar perros o gatos a la intemperie, salvo por motivos veterinarios temporales, y se eliminan collares de púas o estrangulamiento sin topes de seguridad. En resumen, se incorporan principios básicos de bienestar (alimentación adecuada, espacio suficiente, cuidados sanitarios) que deberán cumplirse en todos los casos.

El Parlamento adoptó su posición sobre las normas de la UE relativas al bienestar y la trazabilidad de perros y gatos con 457 votos a favor, 17 en contra y 86 abstenciones.

A falta de algunos detalles

La presidenta de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Veronika Vrecionová (ECR, Chequia), responsable de la tramitación parlamentaria del texto, en realción a esta nueva norma declaró que «esta normativa representa un claro avance contra la cría ilegal y la importación irresponsable de animales procedentes de fuera de la UE».

«Hace falta todavía negociar algunos detalles, pero compartimos el objetivo de proteger a los perros y gatos. Este compromiso común es un punto de partida sólido para unas negociaciones productivas con la Comisión y el Consejo», añade Vrecionová. Los eurodiputados iniciarán ahora negociaciones con el Consejo para definir la forma final de la legislación.

Ahora comenzarán las negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE (que representa a los gobiernos de los estados miembros y ya adoptó su posición, generalmente más conservadora que la del PE, en 2024) y la Comisión Europea. El objetivo es llegar a un texto de compromiso que sea aceptado por las tres instituciones.