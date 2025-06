El jabón que usas a diario y que no debes tirar jamás por el desagüe: lo pide un fontanero

Un fontanero pide que no tires este jabón por el desagüe, algo que quizás haces a diario y puede ser altamente perjudicial. Será mejor que empecemos a cambiar de hábitos si queremos que todo esté bien organizado, con una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia destacable. Son tiempos de aprovechar cada ingrediente que tenemos en casa y de mantenerlo de la mejor manera posible. Un fontanero nos pide un cambio que debemos poner en práctica.

Es momento de aprovechar cada elemento que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración, con algunas novedades que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener en cuenta. Algo tan simple como el jabón que podemos usar a diario, se convierte en una amenaza para el desagüe, con ciertas novedades que quizás hasta este momento no pensábamos que podríamos tener en consideración. Son tiempos de ver cambiar estos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. Mantener nuestro desagüe en perfectas condiciones es algo que necesitamos. De tal forma que conseguiremos que el jabón no sea un problema que vaya a más, según los expertos.

Lo pide un fontanero

Una de las facturas que seguro que nos llegará si hacemos algo mal en casa, es la del fontanero. Estos expertos saben muy bien qué es lo que debemos hacer para evitar más de una sorpresa inesperada, sobre todo, si tenemos en consideración algunos pasos que serán esenciales.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que debíamos poner en consideración. Un cambio de ciclo que puede convertirse en una realidad que por el momento debemos empezar a ver llegar a toda velocidad.

Un fontanero ha sido el encargado de lanzar una alerta, ante un cambio que quizás nunca antes ha sido posible, con ciertas novedades que hacen referencia a nuestros hábitos diarios. Algo tan fácil como ducharnos, puede adquirir una tendencia radicalmente diferente.

Por lo que quizás debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar de la mano de una serie de novedades que pueden acabar marcando un antes y un después. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar con fuerza. Este jabón nunca más lo vas a tirar.

Pones en riesgo tu desagüe con este jabón

Tal y como nos indican los expertos de Desatascos Henares: «Al igual que el jabón comercial, el jabón casero atasca las tuberías también, pero dependiendo de su formulación y la cantidad utilizada. Algunos ingredientes comunes en la fabricación de jabón casero, como la grasa, el aceite y la manteca, pueden solidificarse y acumularse en las paredes de las tuberías, lo que puede provocar obstrucciones. Además, la mayoría de las recetas de jabón casero contienen una cantidad significativa de sosa cáustica, que puede ser corrosiva para las tuberías de metal si no se diluye correctamente. Si se utiliza demasiada sosa cáustica en la formulación del jabón, puede dañar las tuberías y provocar fugas».

Siguiendo con la misma explicación hay una serie de pasos que debemos poner en práctica para conseguir desatascar de forma rápida el desagüe:

Mezcla una taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre blanco en una taza medidora o recipiente similar. La mezcla comenzará a burbujear y espumar. Vierte la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre por la cañería afectada. Asegúrate de que toda la mezcla entre en la tubería. Deja que la mezcla repose en la cañería durante al menos 30 minutos. Si es posible, déjala reposar durante la noche. Enjuaga la tubería con agua caliente durante varios minutos. Si es necesario, repite el proceso de bicarbonato de sodio y vinagre.

Si la obstrucción no se ha eliminado después de varios intentos, es posible que necesites utilizar un limpiador de drenaje comercial o llamar a un fontanero profesional para que te ayude.

Es importante disponer de un fontanero de referencia que sea el encargado de hacerte cambiar por completo la forma de desatascar tus desagües, así como darte las directrices necesarias para conseguir aquello que necesitamos, que en nuestra casa fluyan de la mejor forma posible.

El jabón, aunque no lo parezca es uno de los elementos que más inconvenientes causas en los desagües y el que más usamos, puedes probar también con un método tradicional que suele funcionar: «Verter agua caliente por el desagüe puede ayudar a disolver el jabón acumulado en las tuberías. Debes usar agua lo más caliente posible, pero ten cuidado de no quemarte al manipularla. Vierte el agua caliente en el desagüe lentamente, asegurándote de que esté fluyendo hacia abajo y no hacia afuera». El resultado quizás sea el que esperas.