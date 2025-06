La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este viernes que no tiene «ninguna preocupación» por el avance de la investigación del caso Koldo y las pesquisas en torno a la organización criminal que integraban José Luis Ábalos y Santos Cerdán junto a Koldo García. «Ya no están» en el PSOE, ha deslizado Montero ante la presunta trama corrupta de adjudicaciones irregulares de obras y comisiones ilegales que afecta a los dos últimos secretarios de Organización del partido.

Cuestionada por Cerdán y Ábalos, la líder del PSOE andaluz ha declinado entrar en valoraciones porque ya no están ligados a las filas socialistas. Preguntada por si existe «preocupación» por las futuras declaraciones de ambos en el Tribunal Supremo (Ábalos está citado el día 23 y Cerdán el 30), Montero ha negado inquietud al respecto: «No, hay que dejar actuar a la justicia. Después de todo lo que hemos conocido, creo que lo importante es que la justicia actúe y actúe con celeridad, que puedan tomar declaración y que puedan practicar las diligencias y las pruebas que estimen convenientes para llegar hasta la verdad», ha indicado la dirigente socialista en una atención a los medios en Sevilla.

«Lo que le interesa al Gobierno es que se llegue hasta el final, que se llegue hasta la verdad. Por tanto, ninguna preocupación. Todo lo contrario. Creemos que tiene que haber celeridad y que las personas que hayan incurrido en alguna conducta irregular, lo paguen», ha rematado.

A la pregunta de «qué le parece que Ábalos culpe a Santos Cerdán y a Koldo de presionar para influir en las contrataciones», ha insistido en que no va a «hacer ningún comentario de personas que ya no están» en su partido. Montero ha recalcado que Ábalos «ha sido expulsado» del PSOE, mientras que Cerdán «ha causado baja voluntaria» y «se ha ido» del partido «antes de que se le abriera expediente de expulsión». «Por lo tanto, no tengo nada que comentar, hay que dejar trabajar a la justicia», ha rematado.

Respecto a la contratación del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández en la empresa navarra Servinabar, una de las principales investigadas por la presunta trama de amaños de obra pública que salpica a Cerdán, Montero ha manifestado que Fernández «salió del Ministerio de Hacienda hace cinco o seis años», y no tiene «ni idea de dónde trabaja», puesto que no es su «responsabilidad» saber a qué se dedica.

Continuidad de la legislatura

Acto seguido, los periodistas han preguntado a Montero si «con este escenario» el Gobierno cree «realmente» que puede agotar la legislatura y llegar a 2027. La vicepresidenta confía en ello: «Nos sobran los motivos para seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos y por la mayoría de las personas de nuestro país».

«Necesitamos consolidar el crecimiento económico, seguir trabajando para que la cifra de ocupación, fundamentalmente en mujeres y sobre todo en jóvenes, nos pueda permitir superar el diferencial que siempre hemos tenido con Europa. Y tenemos que seguir combatiendo la inflación», ha afirmado, enumerando otras «tareas» en las que el Gobierno tiene que trabajar, como vivienda, sanidad o dependencia.