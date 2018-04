A veces ni un gran nombre es capaz de abrir las puertas de las editoriales del país. Por ello, los escritores recurren cada día más a las nuevas herramientas tecnológicas para buscar financiación, acción conocida como crowfunding, y poder sacar al mercado sus novelas. Los mecenas del S.XXI, como antaño hicieron los Medicis, reciben como contrapartida diversas dádivas dependiendo de la generosidad de su contribución crematística. En 2018, y a nivel internacional, se prevé que se registren transacciones de crowfunding por valor de casi 9.400 millones de dólares.

En 2016 la escritora Ángeles Caso, ganadora del premio Planeta 2009 con su novela “Contra el viento”. Se vio obligada a recurrir al micromecenazgo para financiar la publicación de su libro “Ellas mismas. Autorretratos de pintoras”. Ya ven, ni sus premios ni sus éxitos anteriores convencieron a las grandes casas editoriales españolas.

“No les culpo, las editoriales no se atreven a publicar un libro que cuesta dinero producir, los libros de arte al llevar mucha imagen son muy caros de producir”, me comentaba la misma escritora en una entrevista. Caso consiguió 70.000 euros a través de crowfunding, a pesar de que primeramente pedía 25.000 euros. Superó todas sus expectativas.

El sector editorial español registró un total de 87.292 nuevos títulos durante el año 2017 en todos los formatos y en todas las lenguas, lo que supone un 7,3% más que en 2016, según la Agencia del ISBN.

Además, según el Gremio de Editores recuerda que la industria editorial mueve anualmente cerca de 3.000 millones de euros (0,7% del PIB), y da empleo directo e indirecto a más de 30.000 personas en España. No obstante, en este engranaje editorial no está al alcance de todos, por ello la financiación alternativa, tal como hizo la escritora, es cada día más común.

Bien, este proyecto finalmente salió adelante, pero son muchos los escritores que, como Caso, deciden buscar financiación a través de mecenas a los que se les brinda una contrapartida. Existen varias plataformas en las que promocionar las nuevas publicaciones y conseguir el dinero para la publicación de una novela, poesía o trabajo de investigación.

Por ejemplo, Libros.com es una editorial que, según señalan en su web, asegura una edición, diseño y distribución de calidad sin ningún coste para el autor. Aunque la pionera en Europa (y la usada por Caso) fue Verkami, una plataforma nacida en Mataró (Barcelona) de la mano de un padre y dos hijos –Joan, Adriá y Jonàs Sala- con el fin de “ayudar a artistas y creadores a hacer realidad sus proyectos y ofrecer una nueva forma de consumir cultura”.

Verkami: 30 millones de euros y 800.000 mecenas

En cifras, la cosa no es baladí, no. Según datos aportados por Verkami, hasta ahora han sido 6.000 trabajos los que han confiado en ellos, han superado los 30 millones de euros y han tenido más de 800.000 mecenas.

Regresando a Libros.com. En esta plataforma tecnológica hay varios proyectos en fase de financiación, algunos de ellos con una recaudación que ha superado los objetivos fijados. Llama la atención el proyecto de Pilar Gómez Borrero, sobrina de la corresponsal en el Vaticano de Cope, “Si vas a Roma, llama a Paloma”. El objetivo fijado estaba en 7.300 euros, sin embargo, más de 240 mecenas han apostado por este libro sobre la primera mujer corresponsal en el extranjero para TVE y ha recogido casi 7.700 euros. Como curiosidad, me consta que Paloma recibía con los brazos abiertos a todo español que llamaba a su teléfono móvil cuando iba de viaje a Roma.

También el periodista económico Javier Ablitas ha recurrido a esta plataforma para publicar su libro “Business TV, la última televisión”. Ha recaudado casi 4.000 euros, casi 5.000 más de lo fijado.

Como género histórico cabe destacar la novela histórica “Josefina tras la venta” de la periodista Laura Medina Alemán. El proyecto cuenta la historia de la artista femenina de origen canario Josefina de la Torre. Una poetisa a caballo entre el Modernismo canario y la Generación del 27, bien podría ser la continuación de otra de “Las SinSombrero”. La autora, que también ha recurrido a los mecenas para sacar adelante su libro, ha recaudado 2.560 euros, aunque su objetivo está en los 3.500 euros con una semana por delante para buscar recaudación.

En el caso de Verkami, el crowfunding va más allá de los libros y se busca financiación y colaboración para sacar adelante proyectos cinematográficos, discos o documentales. Es más, usar su plataforma es casi garantía de éxito: 3 de cada 4 proyectos tienen éxito.

2017: volumen de financiación de 200 millones

No obstante, y a pesar de ser un sector aún por florecer, 2017 ha sido un buen año para el crowfunding en España. El pasado año se han superado los 200 millones de euros, mientras que en 2016 el volumen de financiación fue de 113,6 millones de euros, el doble que el año anterior. Son cifras del último Informe Anual de Universo Crowdfunding.

De todos modos, a tenor de las cifras, debemos citar que en España se trata de un negocio aún por romper n cristal, sobre todo desde el punto de vista legislativo. Pues, según la normativa de 2015, hay dos tipos de inversores. Por un lado, están los acreditados que son empresas y fondos de inversión con activos por valor de un millón de euros, así como personas físicas con unas rentas anuales a los 50.000 euros o un patrimonio de más de 100.000 euros. Y, por otro lado, están los inversores no acreditados que son todos los que no cumplen con los requisitos anteriores.

Los primeros no tienen límite de inversión, pero los segundos no puede poner más de 3.000 euros por empresa ni más de 10.000 euros anuales y por plataforma.

En la actualidad hay alrededor de 70 plataformas tecnológicas dedicadas a la financiación alternativa y la mayor parte de ellas están ubicadas en Barcelona y Madrid. En 2018 y a nivel internacional, se prevé que se registren transacciones de crowfunding por valor de casi 9.400 millones de dólares y se llegará hasta los 25.000 en 2022, según datos de Stadista.