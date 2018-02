Las cinco lecturas económicas recomendadas para este mes

OKDIARIO hace una selección de las obraseconómicas que despiertan ahora el interés del lector. Se tratan de cinco libros para entender el contexto económico nacional y mundial.

Arrancamos con Los Imprescindibles del Management de Salvador Molina. Se trata de la segunda edición de esta obra en la que el autor, revisa y aumenta esta selección de los grandes autores del management, tanto nacionales como anglosajones.

Los veinte autores que integran este selectivo presentan recetas globales que organizaciones de todo el mundo implementan ya. Entre ellos se encuentran Javier Fernández-Aguado, Enrique Sueiro, Tom Peters, Rodrigo Jordán, Eduard de Bono, Ignacio Bernabé o Philip Kotler entre otros.

Se recogen tanto las opiniones, como el criterio y las recomendaciones clave para la dirección en tiempos de turbulencia y cambio.

A continuación presentamos La llave a la libertad financiera. Todo lo que necesitas saber para alcanzar cierta independencia a través del ahorro y la inversión.

La autora, Esmeralda Gómez, analista estratégica en el sector bancario y de la consultoría se plantea el cansancio que provoca madrugar, trabajar para otro sin poder dejar tu puesto o los sueños de una lotería cercana.Anima al lector a dejar de ser esclavo de tu sueldo a base de interactuar con tu dinero de manera inteligente mediante 6 fases explicadas en estas páginas.

Emilio Ontiveros, catedrático de la UAM, califica este libro como un apasionante viaje hacia la libertad financiera y que nos hace repensar nuestras finanzas personales.

Cómo se hundió el Banco Popular es la sugerente propuesta que nos hace el maestro de periodistas, José García Abad. Las conversaciones que proporciona con todo detalle que tuvieron lugar entre Ángel Ron y el mexicano Antonio del Valle; las que sostuvieron Ángel Ron con Saracho; o las de Ron y Saracho con el ministro Luis de Guindos; o las de Ron y Saracho entre si.

Explican en primicia el trasfondo del proceso que llevó al banco más rentable y seguro del mundo a la venta por un euro al Banco Santander.

El pequeño libro del Day Trading es la confesión de Borja Muñoz, un chico de Orcasitas (un barrio modesto de Madrid) que se dedica a especular y que promete hacerte rico en tiempo con su lectura.

A través de 99 preguntas descubre las cuestiones más habituales a las que se enfrenta un gestor intradía. Muchas provocaciones como por ejemplo: el mercado está amañado. Un gestor puede ser de Podemos o que en el trading hay una igualdad total entre lo sexos, son sólo algunos de los asuntos que aquí se abordan. Fue despedido del sector bancario y ahora asegura que se gana muy bien la vida especulando.

Concluimos con La Explosión Populista, del escritor John B. Judis columnista habitual de The New York Times y del Washington Post. El autor afirma que el populismo ha desatado el caos en la política de Estados Unidos y de Europa. Donald Trump es el presidente de la primera potencia mundial, Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea y en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia y España los partidos populistas, aunque no han llegado al poder, han transformado profundamente el sistema.

El populismo no es una ideología, sino una lógica, una manera de pensar en la política. Puede ser de izquierdas o de derechas, pero siempre se basa en el recelo por las viejas instituciones, la exigencia de unos objetivos imposibles y el enfrentamiento entre lo que se considera el pueblo y una detestada élite.

Sus defensores hablan un lenguaje que pretende ser llano y franco, no contaminado por las mentiras y los intereses de los políticos tradicionales, y promueven una movilización constante de los buenos contra los malos. Si para los populismos de izquierdas el pueblo es el bien personificado que se opone a una élite malvada, para los de derechas lo suele ser una clase media oprimida por dos castas, la de los inmigrantes y la de los intelectuales, políticos y oligarcas.