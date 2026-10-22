Piqué calienta el Clásico con un recado a Mourinho: «La última vez que vino a Barcelona le cayeron cinco»

Gerard Piqué ha comenzado a calentar el Clásico a unos días del gran partido. Es el duelo por excelencia del fútbol español y este año tiene un mayor atractivo por el regreso de José Mourinho al Camp Nou. El ex futbolista del Barcelona eligió a los mejores jugadores en la comparativa uno por uno entre ambos equipos e hizo su porra particular para el choque. Aprovechó para mandar un recado al técnico del Real Madrid y recordarle que «la última vez que Mourinho vino al Camp Nou le cayeron cinco».

«El Barcelona es ahora mismo el mejor equipo del mundo, con diferencia al segundo. Luego puedes ganar o no. Llevan cuatro goles de media en cada partido en la liga», comenzó diciendo el ex jugador del Barça en una conversación con Miguel Layún. A la hora de elegir qué jugador era mejor, Piqué no fue demasiado objetivo e incluso eligió a Gordon antes que a Mbappé: «Jugador de equipo, que quiero tener yo en mi equipo, Gordon. Si luego me dices individualidades, pues te diré Mbappé».

«Es mejor Eric García que Dumfries, aunque esté lesionado. Pues sino Koundé», dijo. «¿Rodri o Tchouaméni? Venga, en este voy a ser objetivo, Rodri», señaló entre risas. Entre Lamine Yamal y Bellingham dudó más porque asegura que juegan en distintas posiciones y no se pueden comparar: «Es que son jugadores distintos, estoy de acuerdo en que no deberían ni estar en la comparativa». Entre Dani Olmo y Arda Güler, se decantó también por el jugador que viste de azul y grana.

Gerard Pique choosing a better player between Barça and Madrid 😂❤️ https://t.co/BHOmzmQvwx — Freeman💙❤️ (@freemanculer) October 21, 2026

Y, por último, les pidieron a los dos un marcador para el Clásico. Layún apostó por una victoria ajustada de los de Hansi Flick: «3-2», mientras que Piqué fue un poco más allá y la tiró con bala: «La última vez que Mourinho vino al Camp Nou le cayeron cinco… creo que gana el Barcelona. Gana 4-1». Un comentario que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.