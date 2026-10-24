Mourinho: «No me molesta el nombre del árbitro, me molesta que se rompan las reglas»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del Clásico que enfrenta a Barcelona y Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan un triunfo clave en la lucha por la Liga, ya que llegan al Camp Nou a seis puntos de los azulgranas, intratables hasta el momento en la competición doméstica. La designación arbitral fue uno de los asuntos a tratar en la conferencia de prensa.

El entrenador madridista comenzó hablando de cómo ve al equipo de cara al Clásico: «En una buena dinámica, jugamos bien, metemos goles… Pero en el Clásico no vale lo que has hecho antes, no tiene influencia. Es diferente de verdad».

A la hora de ser cuestionado sobre si busca crédito en este Clásico, fue claro: «La sensación es que el Real Madrid es así… Pero no busco más. Crédito a mis jugadores cuando lo hacen bien y críticas al entrenador cuando no lo hace tan bien. Es la historia de prácticamente todos los entrenadores del mundo. Es nuestra vida. ¿Volver al Clásico? Son mínimo dos por temporada, no importa quién sea el entrenador, lo importante es la dimensión mundial del Clásico. Hay otros partidos importantes en el mundo, pero este es el Clásico único, el mundo se para», comentó.

«Lo que me molesta es cuando se rompen las reglas»

Mourinho también fue preguntado por la designación arbitral: «A mí nunca me molesta el nombre del árbitro. Yo parto siempre del principio de que el árbitro es bueno. Lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas. Todavía no se han roto. Hace tres semanas salió el nombre de un árbitro, luego otro, pero a mí nadie me ha dicho que fuese ese. Pero bueno, sea quien sea, que le vaya bien».

Sobre la última derrota del Barcelona y cómo puede afectar al rival, explicó: «No creo que por haber perdido un partido cambie su estado de ánimo ni su confianza. Tampoco me habría cambiado a mí si hubiéramos perdido 1-4 contra el Leipzig».

«Si la gente pensaba hace una semana que nos iban a golear, lo seguirá pensando. Que se hable bien del Barcelona no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. Para ser honesto, hay momentos en los que merecen que se hable bien porque hacen cosas muy buenas. En nuestro caso… se nos mira como un producto acabado, y eso en el fútbol es muy difícil. Pero nosotros no estamos en una fase avanzada de ese proceso. Llevamos tres meses de trabajo, con una pretemporada en la que los jugadores llegaban de dos en dos cada semana, el parón… Estamos lejos de ser un producto acabado. Estamos en una fase inicial en la que el entrenador está conociendo, analizando, definiendo caminos, ellos conocen al entrenador… Comparar un equipo en este estado con otro que lleva más años no me parece justo», comentó.

«Tengo el once decidido»

Al ser cuestionado por Lamine Yamal y si hay un plan para frenarle, comentó lo siguiente: «Son todos buenos, pasa lo mismo que en el Madrid. Es un gran jugador y a los grandes se les respeta. Una cosa es respetar y otra cambiar planes, estructuras y olvidar tu esencia. No lo haremos, ni con él ni contra otro con su enorme calidad».

Mourinho también habló de Flick, aunque no terminó de entender que le preguntaran sobre jugadores o entrenadores del Barcelona: «No entiendo que me hagan esas preguntas. ¿Qué queréis que diga de él? Es un gran entrenador».

Sobre su vuelta al Camp Nou, dijo que es «como volver a otro estadio». También destacó la dificultad del rival: «Tiene mucha calidad y no es lo mismo jugar contra un equipo de tanta calidad”. Además, habló de las supersticiones y de su barba: “Soy de los pocos del fútbol que de superstición, nada».

«Tengo el once decidido», aseguró, aunque no desveló nada. Por otro lado, sobre las palabras de Fermín contra el Real Madrid, comentó lo siguiente: “¿Qué voy a decir? A nosotros nos cansan otras cosas que siguen pasando y a Fermín le cansa nuestro discurso”.

Por último, no quiso dar detalles sobre su planteamiento: «No te voy a responder… Mejor otra pregunta. De planes, quién va a jugar, la estructura… no voy a responder».