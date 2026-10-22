Messi recuerda los éxitos del Barcelona antes de el Clásico: «Lo ganamos todo y disfrutábamos jugando»

La llegada de Leo Messi a Oviedo está causando sensación. Cientos de aficionados se han desplazado para recibir al jugador, que recibirá este viernes el premio Princesa de Asturias de los Deportes pese a la polémica del Mundial. Aunque el motivo de su llegada a España no sea el Clásico, la presencia del ex del Barcelona en España supone un aliciente más para el enfrentamiento de este domingo. Además, el futbolista ha recordado sus mejores momentos en el club.

El atacante no ha dudado en presumir su larga etapa vistiendo los colores blaugranas, donde destaca la forma que tenían de imponerse a sus rivales: «Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien».

La rivalidad de los Clásicos alcanzó un pico muy alto cuando el argentino militaba en el Barcelona. En la actualidad hay un elemento común, la presencia de José Mourinho en el banquillo del Real Madrid. El portugués tiene la oportunidad de romper el invicto de los culés en la Liga. Pese a la superioridad que menciona Messi, el técnico tiene un balance de resultados muy ajustado dirigiendo al conjunto blanco, con cinco victorias, seis empates y seis derrotas frente a los culés.

Al argentino no hace falta preguntarle por sus preferencias para el partido del domingo. En una entrevista con EFE en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, señala que es «difícil resumir en pocas palabras» lo que el conjunto blaugrana significa para él. El atacante podrá seguir el encuentro, ya que no tiene partido el domingo con el Inter de Miami.

Un Clásico nuevo, pero con la esencia de antes

La nostalgia tiene un valor incalculable en el fútbol. Parece que la presencia de Mourinho en el banquillo ha aumentado el interés de los ex jugadores del Barcelona en el encuentro. Gerard Piqué ha recordado que la última vez que el portugués pisó el Camp Nou «le cayeron cinco». Arda Turan ha confesado que quiere a Arda Güler como si fuera su hermano, pero que su corazón pertenece al conjunto blaugrana.