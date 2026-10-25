Barcelona – Real Madrid en directo hoy | Última hora del Clásico, alineaciones, a qué hora empieza el partido y dónde verlo en vivo online gratis y por TV

Bienvenidos a la retransmisión en directo del primer Clásico de la temporada, Barcelona – Real Madrid. Los dos grandes de la Liga se enfrentan en el partido de la jornada 10. Los azulgranas lideran la clasificación con 27 puntos y un pleno de victorias en este inicio de campeonato. Por su parte, los de José Mourinho llegan en un buen momento tras las cuatro últimas victorias.

Este partido es fundamental para las aspiraciones del Real Madrid en Liga, ya que el Barcelona les saca seis puntos en la clasificación y una derrota complicaría mucho más la pelea por el título; mientras que una victoria les metería de lleno en la lucha otra vez.

El conjunto catalán llega con varias bajas en defensa para este partido. Eric García, Koundé y Christensen se han quedado fuera de la convocatoria, así como Dani Olmo y Roony, también lesionados. En el Madrid no estará Vinicius Jr., sancionado con cuatro partidos.

A qué hora y dónde ver el Barcelona – Real Madrid

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que obtuvieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en el campeonato nacional español. Este Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga se va a poder ver en directo por el canal de pago Dazn, así que el Clásico que se celebra en el Camp Nou no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. El partido arrancará a las 21:00, hora peninsular española.