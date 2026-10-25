Real Madrid
Barcelona – Real Madrid en directo hoy | Última hora del Clásico, alineaciones, a qué hora empieza el partido y dónde verlo en vivo online gratis y por TV
Sigue en directo la última hora del Barcelona - Real Madrid: el Clásico de Liga en vivo
Giro radical: el Real Madrid no descarta que Courtois esté en el Clásico si mejora de la gripe
Cucurella, «sin piedad» con Lamine
Cucurella sabe lo que es frenar a Lamine Yamal. Lo hizo con la camiseta del Chelsea en una noche que terminó con el Barcelona goleado y el lateral elegido mejor jugador del partido. Ahora, vestido de blanco, afronta el mismo desafío en el Camp Nou. Mourinho necesita que cierre su banda y Cucu llega con una forma de competir que conocen bien quienes trabajan con él: siempre va «sin piedad». En un partido y en un entrenamiento.
Cómo quedó el último Clásico de Liga: los resultados de los partidos entre Real Madrid y Barcelona
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue la temporada pasada en el Camp Nou. Victoria de los azulgranas gracias a los goles de Rashford y Ferran Torres. Los últimos 5 enfrentamientos, solo una victoria blanca (2-1). El curso pasado en el Bernabéu. El resto, todos triunfos azulgranas.
Mbappé y Lamine: un Clásico de oro
El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el Camp Nou (21:00 horas) con mucho más que tres puntos en juego. El Clásico también reúne a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las dos grandes referencias ofensivas de sus equipos, en la víspera de la entrega del Balón de Oro. El lunes 26 de octubre, Londres acogerá una gala a la que ambos llegan entre los candidatos. Antes, tendrán una batalla que resolver sobre el césped.
El Clásico de la ruptura total
Real Madrid y Barcelona llegan al partido con las relaciones institucionales rotas, sin comida de directivas y sin un acercamiento que rebaje la tensión. La ausencia de Florentino Pérez en Barcelona es una consecuencia visible de un enfrentamiento que tiene raíces mucho más profundas. El desacuerdo afecta a cuestiones que cada entidad considera fundamentales: la defensa de su historia, la legitimidad de sus actuaciones y la confianza en la competición.
Qué ha pasado con Courtois y cuánto tiempo estará de baja
El Real Madrid pierde a Courtois para el Clásico. El guardameta belga es baja de última hora por un proceso gripal y no estará disponible para el encuentro de esta noche ante el Barcelona en el Camp Nou. «Es un bajón», aseguran en el Real Madrid, donde lamentan perder al belga a las puertas de un partido de esta dimensión. «Tiene un gripazo», añaden sobre el estado del guardameta. Estará disponible para la próxima jornada.
Cómo va la clasificación de la Liga antes del Clásico
El Barcelona es líder de la Liga con 27 puntos tras nueve jornadas disputadas. El Real Madrid es tercero con 21 puntos y el Atlético de Madrid, con un partido más, es segundo con 25 puntos.
Dónde televisan el Clásico de Liga
Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que obtuvieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en el campeonato nacional español. Este Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga se va a poder ver en directo por el canal de pago Dazn, así que el Clásico que se celebra en el Camp Nou no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.
Quién va a sustituir a Courtois
Courtois no estará en el Clásico. No se ha recuperado a tiempo del proceso gripal y el Real Madrid pierde definitivamente a una de sus grandes garantías para visitar al Barcelona. La responsabilidad será para Andriy Lunin, que defenderá la portería madridista en el Camp Nou con el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros.
Cómo va la clasificación de la Liga antes del Clásico
El Barcelona es líder de la Liga con 27 puntos tras nueve jornadas disputadas. El Real Madrid es tercero con 21 puntos y el Atlético de Madrid, con un partido más, es segundo con 25 puntos.
Quién va a ganar hoy el Clásico
El Clásico es el partido más esperado del año. ¿Quién ganará esta noche? El Barcelona es favorito, ya que lo ha ganado todo en este inicio de temporada y es líder con seis puntos de diferencia sobre los blancos.
Qué pasa con Vinicius
Vinicius no juega hoy contra el Barcelona en el primer Clásico de la temporada porque está sancionado. Es su segundo partido de sanción de los cuatro que le restan por cumplir.
¿Por qué no juega hoy Courtois el Clásico de Liga?
Courtois es baja para el Clásico de esta noche entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou debido a una gripe que le ha afectado durante las últimas horas.
Dónde ver el Barcelona – Real Madrid online en directo
El primer Clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid lo puedes ver en directo a través de DAZN, también en los canales de Movistar Plus.
También tienes la opción de seguirlo de manera gratuita a través de nuestro directo en DIARIO MADRIDISTA. No te lo pierdas.
A qué hora es el partido del Real Madrid hoy
El partido del Real Madrid de este domingo contra el Barcelona en el primer Clásico de la temporada en el Camp Nou comenzará a las 21:00 horas.
¿Qué once sacará el Real Madrid?
Con la baja segura de Courtois, ya sabemos que el portero del Real Madrid en el Camp Nou será Lunin. Es la gran novedad. Pero, ¿cuál será el resto del once?
Quedan menos de cuatro horas para el partido y la duda está en si veremos a Valverde de lateral o de extremo. Y a Arda en la banda o en el medio. Decisisiones claves de Mou.
El Madrid sabe lo que es ganar un Clásico con Lunin
Lunin será titular en el Clásico de este domingo en el Camp Nou. El ucraniano ya sabe lo que es ganar al eterno rival, aunque es la primera vez que jugará bajo las órdenes de Mourinho.
Tres veces ha ganado el Real Madrid con Lunin al Barcelona: 3-1 en 2022, 4-1 en 2024 y 3-2 en ese mismo año.
Las bajas del Real Madrid para el Clásico: Courtois es la última
El guardameta ha intentado estar presente en el partido hasta el último instante, incluso con un vuelo privado que el club tenía reservado. Además del belga, Mourinho tampoco podrá contar con Vinicius por su sanción ante el Villareal y Mendy, Asencio y Rodrigo por lesión.
Mourinho ha encendido al barcelonismo de la etapa de Guardiola
El regreso del portugués al banquillo del Real Madrid ha aportado una mayor expectación. Los ex jugadores del Barcelona que se enfrentaron a él en su primera etapa no han dudado en hablar en la previa del partido. El más llamativo ha sido Gerard Piqué, que recordó que el entrenador recibió cinco goles la última vez que viajó al Camp Nou.
Bienvenidos a la retransmisión en directo del primer Clásico de la temporada, Barcelona – Real Madrid. Los dos grandes de la Liga se enfrentan en el partido de la jornada 10. Los azulgranas lideran la clasificación con 27 puntos y un pleno de victorias en este inicio de campeonato. Por su parte, los de José Mourinho llegan en un buen momento tras las cuatro últimas victorias.
Este partido es fundamental para las aspiraciones del Real Madrid en Liga, ya que el Barcelona les saca seis puntos en la clasificación y una derrota complicaría mucho más la pelea por el título; mientras que una victoria les metería de lleno en la lucha otra vez.
El conjunto catalán llega con varias bajas en defensa para este partido. Eric García, Koundé y Christensen se han quedado fuera de la convocatoria, así como Dani Olmo y Roony, también lesionados. En el Madrid no estará Vinicius Jr., sancionado con cuatro partidos.
A qué hora y dónde ver el Barcelona – Real Madrid
Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que obtuvieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en el campeonato nacional español. Este Barcelona – Real Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga se va a poder ver en directo por el canal de pago Dazn, así que el Clásico que se celebra en el Camp Nou no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. El partido arrancará a las 21:00, hora peninsular española.
El Real Madrid pone rumbo al Camp Nou
El Real Madrid abandona el hotel de concentración de Barcelona para dirigirse al Camp Nou. Menos de dos horas para que comience el partido, este primer Clásico de la temporada entre los dos grandes de nuestro fútbol. El líder, con pleno de victorias, recibe a un conjunto blanco que quiere acabar con ese balance inmaculado para reducir la diferencia de seis puntos en la tabla.