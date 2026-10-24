Asencio ya corre en Valdebebas

Raúl Asencio da un paso adelante en su recuperación. El central del Real Madrid ya corre en solitario sobre el césped de Valdebebas, una buena noticia dentro del proceso que sigue para superar la lesión en la tibia de su pierna derecha. Mientras sus compañeros preparaban el Clásico contra el Barcelona, el canario continuó trabajando al margen para acercarse a su regreso.

La imagen de Asencio sobre el campo supone un avance para un futbolista que ha tenido que parar para solucionar unas molestias que venía arrastrando desde la segunda mitad de la pasada temporada. El defensa sufrió una fractura por estrés en la tibia derecha y, después de intentar superar el problema con un tratamiento conservador, tuvo que pasar por el quirófano.

Ahora, el objetivo es seguir recuperando sensaciones y avanzar progresivamente. Asencio todavía no trabaja con el grupo, pero ya puede completar carrera en solitario sobre el césped. Un paso necesario antes de afrontar las siguientes fases de su puesta a punto y volver a estar a disposición de José Mourinho.

Su presencia en el campo no significa que el regreso sea inmediato. El central tiene que continuar con su recuperación antes de reincorporarse a la dinámica de sus compañeros. De momento, la noticia positiva está en esa vuelta al césped, donde empieza a dejar atrás las semanas de trabajo alejado del grupo.

Para Mourinho, recuperar a Asencio supondrá ampliar las alternativas en el centro de la defensa. El técnico portugués tendrá que seguir esperando, aunque el canario ya ha dado un paso más para volver a competir con el Real Madrid.

Las bajas de Mourinho para el Clásico

En la última sesión antes del duelo contra el Barcelona, Rodrygo y Asencio se ejercitaron al margen del grupo. Los dos continúan con sus respectivos procesos de recuperación y no estarán disponibles para Mourinho en el Clásico.

Tampoco podrá contar el entrenador del Real Madrid con Vinicius, que cumplirá el segundo de sus cuatro partidos de sanción. El brasileño será una de las ausencias del encuentro y obligará al portugués a buscar alternativas para el ataque blanco.

A estas bajas se suma la de Ferland Mendy, que todavía no está listo para regresar al trabajo con el grupo. Mourinho afrontará así la visita al Barcelona sin Rodrygo, Asencio, Vinicius y el lateral francés.