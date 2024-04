Xavi: «Tenemos ambición y las ganas por hacer algo grande»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria por la mínima ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, lo que le permite seguir en la pelea por la Liga e ir el próximo fin de semana al Clásico del Bernabéu a gastar la última bala. El entrenador español mostró su felicidad y satisfacción por sumar una nueva victoria y continuar con la buena dinámica del equipo.

En primer lugar, Xavi recordó sus momentos con Mauricio Pellegrino, entrenador del Cádiz: «Muchos años que no nos veíamos. Es un placer. Fue un gran compañero. Siempre te acuerdas de la persona. Me ayudó mucho. Era nuevo pero me ayudó porque era de los veteranos. El Cádiz jugando así tendrá muchas opciones de permanecer en Primera División».

Por otro lado, el entrenador del Barcelona habló sobre las sensaciones que le dejó el encuentro: «Sabíamos que veníamos a sufrir. Han mejorado mucho. Nos ha dificultado mucho. El equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos sido muy serios y profesionales y seguimos metiendo presión al Madrid. Los menos habituales han hecho un gran papel. Hemos sufrido mucho, pero han sido tres puntos vitales».

«Es un jugador de mucho talento. Está a gusto. Sigue estando feliz. Ha hecho un gran partido. Trabaja, presiona, entiende el juego… Le damos libertad para que explote su talento. Hoy lo ha hecho de maravilla», añadió Xavi sobre Joao Félix.

Sobre su decisión: «Entiendo la desconfianza por la decisión, pero estaba convencido. Conozco al grupo. Creo en la familia que somos. No tenía ninguna duda que íbamos a dar un paso como grupo. Defendemos mucho mejor, estamos más generosos y más solidarios y tenemos la ambición. Estamos en el mejor momento de la temporada. El equipo ha sacado tres puntos para seguir luchando por la Liga. El martes tenemos una final y ahora viene lo bonito».

«Estamos más sólidos A nivel grupal hemos mejorado mucho. Tres meses sin perder. Veo al equipo muy bien. El equipo esta en una dinámica muy buena y lo tenemos que aprovechar»,añadió Xavi.

Po último, habló de la semana que le viene el Barça: «Ahora viene lo mejor, lo más bonito, lo más divertido. El martes tenemos una guerra y el Clásico el domingo. Viene lo bonito y lo más divertido de jugar. Tenemos ambición por hacer algo grande sabiendo que la cosa esta complicada».

«Hemos sufrido mucho»

Pero antes, Joao Félix habló ante los micrófonos de Movistar y analizó las sensaciones que le dejó el encuentro: «Hicimos un buen partido. No es un campo fácil. Lo hicimos bien desde el primer minuto, supimos sufrir. Estamos felices por los tres puntos». Además, reconoció que sufrieron más de la cuenta al final del encuentro: «Hemos sufrido mucho, deberíamos controlar más el partido pero el Cádiz se está jugando también la vida».

Sobre su actuación personal: «Intento hacer lo mejor para ayudar al equipo. Prepararme al mejor nivel, sea o no titular. Cuando estoy dentro intento demostrar lo que puedo. Todos trabajamos para ser titulares. Soy uno más y quiero jugar y estar adentro lo máximo posible. Puedo aportar cosas buenas y hago lo posible para estar ahí». Por último, habló sobre su gol: «Hace dos años hice otra chilena aquí. Me da suerte este campo».