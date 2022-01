Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, atendió a los medios de comunicación tras la derrota ante el Athletic en San Mamés (3-2) y la consecuente eliminación de los azulgranas de la Copa del Rey. El técnico catalán destacó el buen partido del conjunto vasco y que habían sido muy superiores, sobre todo en «intensidad». Tras las dos derrotas en Supercopa y Copa, Xavi asegura que el equipo se levantará y que «aún quedan dos guerras», la Europa League y la Liga.

Sensación

«La intensidad del Athletic nos ha superado, en los duelos, en los segundos balones, cada balón lo viven como el último. Nos ha costado progresar, lo hemos intentado, hemos intentado en línea de tres. Nos han ganado por intensidad. Este campo exige eso, si no igualas intensidad… Los he visto excelentes, físicamente ordenados, bien trabajados… Al final hemos encontrado el gol de Pedri, parecía que era nuestro momento pero el fatídico penalti… Lo hemos intentando, son días duros, pero no queda otra que seguir trabajando y creyendo en este proyecto, en la Liga y en la Europa League. Cuando son cara o cruz, nos sale siempre cruz. Nos dejamos la piel, pero no nos salen los resultados, pero hay que seguir creyendo. Nos queda la Liga, la Europa League, son dos golpes duros, dos títulos perdidos, pero hay que levantarse»

Lo que más le duele

«Que habíamos trabajado esa línea de tres, el Athletic bascula mucho. Nos ha faltado la paciencia en campo contrario. Lo habíamos entrenado y dicho. A pesar de todo hemos competido, la eliminación nos pasa factura, pero nada, a recuperar el equipo anímicamente».

Ansu Fati

«Vamos a ver, se le ha visto afectado. Mañana veremos el diagnóstico y también jugadores que han tenido molestias. Ha sido un partido intenso, nos han ganado por ahí. A mí la palabra fracaso no me gusta, si hay fracaso, que sirva para aprender, así que vamos a aprender. Nos quedan dos guerras, la Europa League y la Liga. El punto positivo es que hemos empatado y hemos forzado la prórroga. Hay que felicitar al Athletic, están muy bien ordenados, ha sido un partido muy duro»

Penalti

«No voy a valorar el trabajo del árbitro, valoro el mío, el de mi equipo… No gano nada con valorar el trabajo del árbitro».

Dembélé

«No lo creo que haya afectado, es un futbolista importante, es una decisión del club, unidos. No vamos a tomar decisiones unilaterales, es una decisión del club. Ya lo expliqué ayer».

Alba

«Hoy jugadores como los Williams, Raúl García, son jugadores que generan peligro con transiciones. El equipo ha sufrido, no personalizaría en Alba. Tenía problemas, ha hecho esfuerzos…»