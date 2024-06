Xavi sigue recibiendo críticas dos semanas después de su despido del Barça

Dos semanas después desde que se conociera oficialmente la destitución de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona, el de Terrassa sigue recibiendo golpes y críticas por su gestión. Lo que parecía brillar de puertas para afuera, una vez que el técnico salió por la puerta, ha comenzado a dejar ver algunos aspectos negativos de Xavi desde diferentes puntos del Barça, en boca del propio Laporta, jugadores incluso el hombre al que relevó del banquillo, Ronald Koeman.

El dardo de Koeman vino por la baja de Frenkie de Jong para la Eurocopa debido a que no se ha recuperado aún de sus problemas de tobillos, los cuáles ha atribuido al Barça y a Xavi por no respetar lo tiempos de recuperación del centrocampista y forzarle a regresar antes de tiempos en los partidos donde se jugaban todo es temporada, recayendo y jugando su último partido ante el Real Madrid en el Clásico.

«Hemos llegado a la conclusión de que incluso en las próximas tres semanas De Jong no estará completamente recuperado. Tiene un historial con esta lesión. Su club se arriesgó antes y ahora tenemos que pagar el precio», comentaba Koeman, señalando al Barça y a Xavi por la baja de De Jong: «No ha jugado ningún partido ni lo hemos visto de la forma más positiva de lo que podría ser. Las pruebas han demostrado que todavía no está en condiciones. Te das cuenta de que no está al cien por cien y que no está en condiciones de jugar al máximo nivel las próximas tres semanas. Puedes mantenerlo aquí, pero no tiene mucho sentido».

También ha sido el propio Joan Laporta el que levantó la alfombra y atacó a Xavi en estas semanas. El presidente, en el momento de responder preguntas y explicar los porqués de su cambio de rumbo con el entrenador egarense, le dio un par de palos.

«Hay una rueda de prensa en la que cambia su discurso y una reunión con el director deportivo en el que cambia sus peticiones. Eso me hace pensar que hay que dar un nuevo impulso para sacar el máximo rendimiento a esta plantilla», justificaba Laporta sobre el despido de Xavi, que no dejó ahí, sino que también señaló a el estado físico de su equipo y que pudo evitar las bajadas de rendimiento que protagonizaron en más de una ocasión: «A partir del minuto 60 el equipo bajaba, no acababa el partido igual, como se pudo ver en los enfrentamientos con el Real Madrid. Creemos que con un equipo más rodado y con el punto físico que necesita… El equipo necesita más preparación. Creemos que con Flick el equipo puede coger un punto de fuerza física, que es lo que le ha faltado para ganar».

De hecho, en el vestuario también existían voces que veían una falta de preparación física. Según Marca, los jugadores culés llegaron a pedir al propio Xavi que aumentaran la carga y exigencia de los entrenamientos con el fin de mejorar su resistencia y preparación para los partidos. De hecho, muchos de los futbolistas del primer equipo tenían un preparador físico propio para paliar esa carencia que acusaban en los entrenamientos con Xavi.

De hecho, una muestra que señala descaradamente esa preocupación de la plantilla y la cúpula culé es el fichaje que ha realizado Laporta, de ahí que haya ido a buscar a su propio Pintus con el fichaje de Julio Tous, que hasta la fecha siempre había ido de la mano de Antonio Conte, caracterizado por equipos muy fuertes en sus experiencias en la Juventus, en la selección italiana, en el Inter o en el Tottenham, entre otros.