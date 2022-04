Xavi Hernández compareció este sábado en rueda de prensa en la previa del envite ante el Rayo Vallecano. El Barcelona llega con algunas dudas pero tras reencontrarse con la victoria ante la Real Sociedad. El cuadro franjirrojo pondrá a los culé de nuevo ante el Camp Nou tras los últimos partidos con desenlace fatídico para ellos. Las derrotas ante el Eintracht y el Cádiz aún colean. El egarense fue más realista que nunca centrándose en la pelea por la Champions League y el tercer puesto y calificando el título de Liga como «prácticamente imposible».

Oportunidad de oro para distanciarse

«Una ocasión de oro para afianzarse en la segunda parte. Rival complicado y difícil, con personalidad, Iraola es muy buen entrenador, nos apretarán 90 minutos arriba, tenemos que salir de la presión alta que tanto nos costó ante la Real. Partido para mostrar personalidad, estar acertados en las primeras ocasiones. Para afianzar la Champions y la segunda posición».

¿Cómo está Piqué?

«Lo vamos gestionando como podemos, con sus sensaciones. Lleva dos o tres meses con molestias, pero aguantó 80 minutos de forma espectacular. Veremos mañana las sensaciones, hoy no ha podido entrenar».

Centrados en lo que queda de temporada

«Nos jugamos la Champions y la segunda plaza. La Liga es prácticamente imposible. Queremos mejorar las sensaciones. Febrero y marzo fueron espectaculares, pero lo hemos bajado un poco en juego. Estos partidos que quedan hay que jugarlos de la mejor manera posible para acabar con las mejores sensaciones».

¿Descansará Ferrán?

«Cada persona y cada jugador tiene una fatiga diferente. Miramos sus datos en cansancio, esfuerzos… Nos lo jugamos todo, pensar en hacer rotaciones es secundario. Dependerá de las sensaciones, pero Ferran es muy importante, marque o no. Hace tantas cosas bien que es muy importante».

Loas a Iraola

«Es una grandísima temporada la del Rayo. Se clasificó también para semis de Copa. Hace un trabajo espectacular y es una de las revelaciones de la temporada. Me alegro mucho por él, es valiente en el trabajo y es una referencia para nuestro fútbol. Distintas variantes, te presiona alto, le está sacando un rendimiento espectacular pese al bajón, la revelación del campeonato».

Sant Jordi

«Tengo dos críos pequeños y estoy bastante liado aquí en Can Barça y en casa. Intento desconectar a pesar del estrés de entrenar. Cuesta y además cogimos al equipo con urgencias, el club está en una situación difícil, pero encantado, es un privilegio estar aquí en el Barça».

¿Y los fichajes de verano?

«La estamos planificando, dependemos de la situación económica del club. Vamos a ver… Para que entre gente, también tiene que salir. Lo que más nos ocupa es el día a día y quedar lo más arriba posible en la Liga».

Su temporada en un género literario…

«Hay momentos de todo. Momentos de ciencia ficción, el 0-4 en el Bernabéu, situaciones de título que no hemos conseguido y de terror también, con bajas por el covid y cuando éramos novenos. Es la era post Messi que ya es difícil de por sí, él ganaba partidos solo, pero hay que tener paciencia pese a que me ilusionó por ganar títulos, no ha podido ser. Nos tenemos que reforzar pero hay que ser realistas y pensar que es una situación difícil. Es la era post Messi y no está siendo fácil pero este equipo tiene fe, carácter y una gran actitud y hay que seguir creyendo y el año que viene luchar por ganar títulos».

Sigue viendo opciones en Liga…

«Soy positivo pero el presi me supera. Está muy difícil, hay que ser realistas pese a las matemáticas. Lo que dijo Alves, desde noviembre en Liga estamos luchando con el Madrid. En las otras competiciones no nos ha dado. Paciencia y me lo aplico y el año que viene hay que luchar por ganar títulos, aquí sólo vale ganar, lo de Alves es una hipótesis, pero hay una clasificación desde noviembre, estamos a un punto o dos del Madrid, pero es irreal. Ellos están arriba por méritos propios. Y nosotros también, hemos pasado del noveno puesto al segundo».

Llamamiento a la afición

«Les necesitamos. Cuando no los tenemos, a una parte, como se vio con el Eintracht, perdemos. Y contra el Cádiz. Queremos normalidad y que animen porque sin la afición somos mucho menos equipo, es una evidencia».

Era post Messi

«Estamos en los primeros meses de la era post Messi. El mismo United, también le está costando volver. El Barça no se lo puede permitir, en ello estamos trabajando».

Paciencia con Ansu

«Si todo va bien, estará para el siguiente partido, contra el Mallorca. Está ya con el grupo totalmente. Es una nota muy positiva para nosotros y nos puede ayudar mucho».

Aubameyang

«Mientras sea gol, como si es con la espalda. Aubameyang ha hecho goles toda la temporada, trabaja para el equipo, presiona, genera espacios… Ha sido un acierto, un súper fichaje de invierno. Mucha humildad, se sacrifica, es positivo… Estoy muy contento por él».

Cambios que le cuestan al equipo

«A veces el entendimiento del juego, interpretar los espacios, el hombre libre… en el aspecto mental todos están preparados, la prueba el 0-1 en Anoeta. A nivel físico a lo mejor algo de fatiga en el último partido y el tema táctico, poco trabajo, la idea de juego es diferente a los últimos entrenadores y es lo que está costando más».

Frenkie de Jong

«No lo hemos comentado. Frenkie es muy importante para mí, el club y tiene que marcar una época, por calidad, condiciones, está a muy buen nivel, y tiene que seguir haciendo goles, asistencias, siendo protagonistas. Puede ser de los mejores centrocampistas del mundo en los próximos años. Si es por mí seguiría muchos años».

Goles de cabeza

«Hay muchos de estrategia, de Luuk por capacidad, de Auba por ir al primer palo, de atacar espacios como el de Anoeta, parte de nuestra idea de juego y consecuencia del trabajo bien hecho y si marcamos de cabeza bienvenido sea. Se trata de jugar bien y ganar independientemente de cómo lleguen los goles».

¿Qué quiere reforzar en verano?

«Hay posiciones no dobladas, hay que hacer una planificación buena y la idea es tener dos jugadores competitivos por posición».