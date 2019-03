Xavi Hernández llama a Ribery para que fiche por el Al Sadd

El exfutbolista del Barcelona trabaja para seguir llevando a grandes jugadores al Al Sadd. Xavi ha contactado personalmente con Ribery para que ponga rumbo a los Emiratos Árabes.

El exfutbolista del Barcelona trabaja para seguir llevando a grandes jugadores al conjunto catarí. Tras reclutar para el Al Sadd a Gabi el pasado verano, Xavi ha contactado personalmente con Ribery para que ponga rumbo a los Emiratos Árabes.

Ribery, de 35 años, aún no ha renovado su contrato con el Bayern de Múnich y en verano será libre para cambiar de aires si no hay movimientos al respecto. El equipo alemán, por su parte, tras caer en Champions a mano del Liverpool, se prepara para una profunda reestructuración; en la que Ribery, Robben y otros veteranos parecen estar llamados a hacer las maletas.

Consciente de ello, Xavi ha llamado personalmente a Ribery según desvela Kicker. Dicha publicación asegura que el Al Sadd ofrece al galo el mismo salario que actualmente percibe en el Bayern de Múnich. Habrá que ver si Ribery ve con buenos esta atractiva propuesta económica o si opta por reducir sus pretensiones a cambio de seguir su carrera en Europa.

Xavi se retirará al final de temporada

En lo que respecta a Xavi, a sus 39 años, tiene intención de colgar las botas pese a tener contrato hasta 2020. Al ser cuestionado por su retirada en una entrevista para el diario Marca, el catalán decía lo siguiente: “Al 99 por ciento, sí, salvo milagro. Ya estoy formándome como entrenador. Me gusta y quiero seguir así en el campo. Estoy organizando incluso mi staff y… es que ya me motiva más preparar un entrenamiento que competir. Cuando quedamos, hace poco, fuera en las semifinales de la Champions asiática, me dije: ‘Ya está, Xavi, ¿qué más vas a hacer?’. Eso sí, quiero acabar con un título con Al Sadd, Liga o alguna Copa”.

Xavi tampoco sabe si será el técnico del Al Sadd la temporada que viene, algo que podría haber motivado su llamada a Ribery: “No lo sé. Yo tengo contrato aquí, pero dependo de mi jefe, que es el jefe de todo junto a su hermano. Donde me ubiquen, bienvenido será”.