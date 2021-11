Xavi Hernández reconoció en su presentación como nuevo entrenador del Barcelona que Leo Messi le envió un mensaje para desearle «suerte» después de que se confirmase su fichaje por el Barcelona.

«Tengo una gran amistad con Messi, me ha mandado un mensaje, hemos bromeado y me ha deseado suerte», afirmó el de Tarrasa en la rueda de prensa posterior a su presentación sobre el césped del Camp Nou, donde firmó su nuevo contrato con el club hasta 2024.

«Le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está, tenemos los jugadores que tenemos y hay que trabajar con ellos. Leo ya no está. Sí, me he quedado con ganas de entrenarle, pero también a Eto’o, a Ronaldinho…», respondió cuando fue preguntado por si le hubiese gustado dirigir Messi.