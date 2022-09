Xavi Hernández comparece ante los medios de comunicación en la previa de la jornada 6 que disputa el Barcelona ante el Elche en el Camp Nou. El entrenador egarense, tras la primera derrota de la temporada ante el Bayern de Múnich, pasó página y puso el foco en lo que está por venir ante el cuadro ilicitano antes del parón de selecciones, donde se le irán gran parte de sus jugadores. Habló sobre la situación de Ansu Fati, la renovación de Gavi y la posibilidad de irse líderes tras esta jornada al parón.

Planteamiento ante el Elche

«Esperamos un rival que nos va a complicar más que la temporada pasada. Tiene ausencias, que está abajo en la clasificación, que es físico, de los mejores en ese sentido, será complicado. No sé el sistema, porque son versátiles, tienen puntas muy físicos como Boyé. Rival difícil, tres puntos vitales. Queremos recuperar las sensaciones de la victoria».

Gavi

«Es una gran noticia. Es la más importante de la semana. Es un jugador de presente y futuro. Es líder pese a su edad, de gran carácter, apasionado. Es brutal la intensidad que da al equipo. Capaz de jugar donde quieras. Ha madurado desde que está con nosotros. Entiende el timing mejor, juega fácil, ahora es más fluido. Ha madurado en el juego. Ha dado un paso adelante y es importante para mí y para el equipo. Contento por él y el Barça».

Ansu Fati

«Él está bien, hemos hecho un plan de mucha precaución. Él tiene buenas sensaciones, le está costando un poco. Creo que va bien. Está entrando bien, está ayudando al equipo. Marcó diferencias en San Sebastián. Es importante para nosotros. Está entrenando y poco a poco con él. Es una situación difícil de gestionar, quiere jugar y el ritmo e intensidad requiere de esta precaución».

No va con Luis Enrique

«Hemos decidido ser prudentes con él, quizás me equivoco. Tenemos cautela y precaución, no es un tema mental o físico. Irá entrando, porque marca diferencias, me encanta y agrada. Hay competencia y decidimos por intensidad y ritmo por el que esté mejor. Nos ayudará seguro».

¿Habló con él?

«Hablo con él, individualmente hablé con él hace siete u ocho días. Vimos en qué punto estábamos, le hice hablar a él también. Hablo con todos para ver cómo están todos. Ansu es un caso especial, recayó de la lesión, estuvo mucho tiempo, pero ya está, pasó. Tiene competencia y dependerá de cómo lo veamos nosotros».

El Mundial

«Que vaya al Mundial depende de Luis Enrique, me llevo bien con él, tengo una gran relación con él. Hablamos, pero de la situación sin más. Es un tema que no tiene importancia, Ansu irá entrando».

Jordi Cruyff

«En primer lugar le pediré que pague una cena para celebrarlo. Contento por él y por nosotros. Sabe mucho de fútbol, es fiel y leal a nosotros. Me alegro porque es una gran decisión del club, acertada, esté o no de entrenador, Mateu Alemany como Jordi son fantásticos para el cargo. Me alegro mucho».

Liderato

«Tenemos que ganar mañana y veremos otros resultados. Estamos pendientes de lo que pasa alrededor de la Liga siempre, más con el derbi madrileño. Estamos centrados en ganar al Elche, estamos teniendo buenas sensaciones pese a la derrota de Múnich pero va de ganar. Todos dan por ganado este partido pero el año pasado nos costó mucho ganarles. Primero centrarnos en lo nuestro. Si acabamos líderes mejor que mejor pero mañana a por los tres puntos».

Parón tras el partido

«Es positivo, no parar desde la pretemporada, nos irá bien tener un descanso, es un descanso para el staff porque los jugadores estarán en la selección. Cinco o cuatro jugadores se quedarán aquí .Tenemos un mes a full cuando vuelvan. Necesitamos a todos bien».

Neymar y Vinicius

«Cada uno celebra las cosas como quiere. A cada uno le sale como le sale. A mí me salía celebrarlo con mis compañeros. Lo primero que me salía era ir a abrazar. Igual por prudencia o timidez, que cada uno lo celebre pero sin faltar el respeto, es muy sencillo».

Gavi

«No he sufrido porque sé de la situación. Tengo buena relación con Iván de la Peña. La intención de Gavi siempre fue la de renovar con el Barça, era su decisión y voluntad. No he sufrido en ningún momento. ¿Qué tiene que mejorar? Seguir siendo competitivo, ser un futbolista clave, mimarle porque va a ser importante en el presente y futuro».

Derrota en Múnich

«Cuando ves el partido que hacemos, tienes que ganarlo. Es una pena. Lo del campo del Bayern es para conseguir los tres puntos. Nos faltó la efectividad y competir mejor en detalles. Defender mejor la contra y el córner. Tienes que estar concentrado los 90 minutos. La sensación es buena. El cabreo es importante, el fútbol sigue, las victorias y las derrotas duran 24 horas».

Equipación blanca

«No es noticia. No es oficial, cuando sea oficial me lo preguntas».

Ansu y Luis Enrique

«Luis decide él, tengo buena relación pero decide él. No tengo nada que ver. La toma de decisiones es de él. Le admiro mucho, como entrenador y persona. Esa decisión es suya 100%».

Ferran Torres

«Ferran lleva años yendo a la selección. Es un futbolista con el que tengo mucha confianza. Es el trabajo que hace, el ritmo, genera espacios, presiona, el otro día sale, asiste y marca. Trabajó para el equipo y marcó la diferencia ante el Viktoria. Es importante para el equipo y para mí».

Dembélé

«Me alegro por él. Está jugando muy bien, ayudando al equipo, está a un nivel muy alto. Al final cuando te lleva un seleccionador es porque estás haciendo un gran trabajo en el día a día. Me alegro por él».

Marcos Alonso

«Hizo un gran partido, va a estar a un nivel muy alto. Estuvo excelente en el juego, estuvo bien en la pelota parada, incorporarse en ataque. Está a un nivel altísimo. La continuidad será difícil porque jugamos cada tres días y habrá rotaciones. He informado a los jugadores que priorizaremos el físico, la fatiga, la sensación de rendimiento en el campo y los entrenos. Habrá muchas rotaciones pero Marcos será muy importante seguro. Es un futbolista de nivel».

Pedri

«Al equipo sí le hablé, a Pedri no. No tuve reuniones individuales post Múnich. El jugador ya sabe que no estuvo acertado de cara a portería. Nos faltó lo más importante que es marcar gol. Competimos mejor, perdonas o dudas, y el rival pasa factura».

Finalización

«Todo se entrena, no todo es innato. El entrenamiento es clave. Cada día entrenamos finalización, tiros a puerta, porque eso te da buenas sensaciones. Después de fallar en Múnich. Esto es normal en el fútbol. Debemos seguir entrenando y mejorar la actividad».

Intercambiar los extremos

«Los cambiaba de banda para buscar otras cosas. Depende, pero sobre todo lo hago por sensaciones. Depende del momento y las circunstancias».

Collado

«De momento creo que está siendo positiva, está jugando y ha hecho un gol. Está ayudando y estamos teniendo en cuenta de que pueda dar un salto y vuelva. Tiene tiro, uno contra uno, está bien. Desde que estamos aquí ha hecho un cambio de mentalidad muy buena».

Mejora en Múnich

«Podemos ganarle a cualquier equipo pero hay que demostrarlo. Las sensaciones en la primera parte fueron muy buenas. Pero había que plasmarlo con goles. Tenemos que seguir e insistir, convencerles de que este es el camino. No hay que echar nada. No hay nada en cara. Lo hicimos bien y jugamos un buen partido. En la Champions pasa esto, si no machacas al rival te machacan a ti».

100 puntos

«Yo creo que no será una liga de 100 puntos. Igual me equivoco. Creo que hay muchos equipos con los que puedes perder puntos. Hemos empezado bien algunos equipos pero hay equipos que nos harán perder puntos. Hay mucha igualdad, más que en años anteriores».

Pablo Torre

«Nos hemos propuesto que cuando paremos, hablar con Pablo porque tiene que participar y jugar, si baja al B, si se queda con nosotros en dinámica. En el parón decidiremos con él porque tiene que jugar».