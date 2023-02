WOW FC presenta uno de los eventos más impresionantes de la MMA en España

WOW 8 ‘El Camino del Guerrero’ será uno de los eventos más impresionantes de MMA que se hayan celebrado en España. Se llevará a cabo el próximo sábado 4 de marzo a partir de las 19:00 en el Palacio de Vistalegre. El evento fue presentado en la tarde de este viernes con los luchadores estrella en escena contestando a todo tipo de preguntas.

Las Artes Marciales Mixtas (MMA, en sus siglas en inglés) han llegado para quedarse y así lo demuestra la gran expectación que suscita entre el público. Madrid acogerá el 4 de marzo el evento más impresionante de MMA que se ha celebrado en España hasta la fecha. Lo organizará WOW FC y el evento se denominará WOW 8, una compañía en crecimiento que está colocando este deporte cada vez más alto

WOW 8 promete deporte y espectáculo en un Vistalegre que presentará una gran entrada y que deparará varias sorpresas. Será un show donde el el público podrá ver competir a algunos de los mejores deportistas de este deporte en diez apasionantes combates dentro de la jaula.

El combate estrella, a priori, y más esperado por los amantes de este deporte, será entre Álvaro Ucendo y Juan «El Chapo». Alessio Barbara vs Rafael «Leprechaun», Enrique «Wasabi» vs Francesco Moricca y Alberto Lopesino vs Enrique «Crazy Boy» fueron el resto de combates estrella presentados.

«Yo les diría que no se condicione por lo que sale en los vídeos. Hay gente que ve memes en Youtube y se asusta. Nosotros no enseñamos violencia, enseñamos valores. Y pienso que esos valores les hace falta a la sociedad. La gente aprendería mucho viendo una velada de MMA», afirmaba Rafael ‘Leprechaun’ dirigiéndose a todas aquellas personas que no conocen este deporte e invitándolas a asistir el próximo 4 de marzo al Vistalegre.