Wimbledon 2023: resultado de los partidos de hoy, martes 4 de julio

Seguimos avanzando en Wimbledon 2023, aunque en esta jornada de la primera ronda que se disputaba hoy, martes 4 de julio, la gran noticia ha sido la lluvia. Las precipitaciones han obligado a suspender la mayoría de los encuentros, al igual que la luz evitó que este lunes acabasen varios partidos, más concretamente, los que no se disputaban en la pista central y en la uno del All England Club.

Por encima de la lluvia podemos destacar el triunfo de Carlos Alcaraz, que barrió de la pista a Chardy. El murciano debutó con victoria en Wimbledon 2023 y despejó de un plumazo todas las dudas que habría sobre su condición física. El de El Palmar planta su candidatura a ganar este Grand Slam, aunque hay que recordar que el gran favorito sigue siendo Novak Djokovic.

Otro de los partidos que se pudo terminar fue el de Andy Murray frente a su compatriota Ryan Peniston. El veterano tenista se deshizo de su rival en apenas tres sets con contundencia. También pudo finalizar su encuentro Cameron Norrie, que consiguió eliminar al checo Machac.

Por otro lado, la lluvia hizo acto de presencia en el All England Club y hubo bastantes partidos que no pudieron continuarse. Las precipitaciones sobre la ciudad de Londres provocó que Thiem y Tsitsipas no pudieran terminar el choque que estaban disputando entre ellos, o tampoco Holger Rune, que cuando ganó el primer set tuvo que irse a vestuarios.

Resultados de los partidos de Wimbledon hoy