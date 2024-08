Williams fulmina a Sargeant y ficha de urgencia al argentino Colapinto

Williams ha anunciado este martes el despido fulminante de Logan Sargeant tras su fuerte accidente en Zandvoort en el que dejó el monoplaza completamente destrozado y en llamas. También ha comunicado que su sustituto en las nueve últimas carreras del Mundial de Fórmula 1 será el argentino Franco Colapinto, por lo que ya son cuatro los pilotos hispanohablantes que podemos encontrar en el campeonato (Fernando Alonso, Carlos Sainz y Checo Pérez son los otros tres).

Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season.

