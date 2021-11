Llegado a su fin el culebrón de su separación de Mauro Icardi, que finalmente no fue tal, Wanda Nara va recuperando poco a poco la normalidad en sus redes sociales. Mientras que el delantero del PSG directamente ha desactivado su cuenta en Instagram, influencer argentina vuelve a publicar esos explosivos posados con los que revoluciona a sus millones de seguidores.

«Shooting time Milan… Empezando fotos de campaña . Esperando a mi equipo», escribe Wanda Nara junto a la imagen, en la que aparece en ropa inferior frente al espejo, presumiendo de figura en tanga. Una fotografía muy parecida a otra que ya le censuraron meses atrás por enseñar más de la cuenta, enviándole Instagram una notificación de esa censura por contenido explícito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi)



Pese a todo el ruido generado durante semanas, Wanda Nara y Mauro Icardi se acabaron reconciliando. La influencer perdonó el tonteo del delantero del PSG con la China Suárez, pero el jugador ni mucho menos parece haberse arrastrado. No esconde que quería seguir formando una familia feliz, pero en Argentina filtraron una carta que le mandó a Wanda Nara cuando el divorcio parecía un hecho, texto en el que hay duros reproches, dardos y advertencias que acabó por convencer a Wanda.

«Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, solo tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, los que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que por el resto de mi vida no tenés nada para reprochar. No te das cuenta que lo único que querés es divorciarte, también te dije que lo pidas, aunque en mi interior y mi alma sea lo peor que me puede pasar. Espero que disfrutes todo porque sé que no soy una persona de mierda», le habría dicho.