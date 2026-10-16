Vuelco en Moto3: Adrián Fernández recuperará 77 puntos de golpe tras ganar un recurso por su sanción

El Mundial de Moto3 sufre un cambio inesperado. Tras la conquista del título por parte del murciano Máximo Quiles, otro español es protagonista en la fase final del campeonato. Adrián Fernández, piloto del equipo Leopard, gana su apelación al FIM y recupera todos sus puntos.

En total, son 77 los puntos que ha recuperado un Adrián Fernández que fue descalificado de los primeros seis grandes premios debido a la consideración por parte de la organización de que había manipulado dos motores precintados.

Durante el Gran Premio de Balaton Park en Hungría en junio, los comisarios de la máxima competición de motociclismo observaron que dos motores Honda de la moto del español habían sido abiertos y manipulados, cuando en un principio debían estar precintados.

«El director técnico y su equipo llevaron a cabo una inspección más detallada de las etiquetas de precintado del motor, las cuales, en su opinión, también mostraban signos de manipulación. Por lo tanto, basándose en las conclusiones del director técnico respecto a los precintos, y en el informe oficial del fabricante del motor, se determinó que el motor #810 había sido abierto sin autorización», comentó la organización meses atrás sobre el incidente.

Adrián Fernández sufrió el castigo de la penalización de los seis primeros grandes premios, donde había conseguido un total de 77 puntos. En la noche del jueves 15 de octubre, el recurso impuesto por el equipo Leopard habría sido aceptado, aunque aún no se han devuelto los puntos, algo que se espera que se haga en las próximas horas.

Fernández se pondría quinto en Moto3

El propio equipo lo anunció por sus redes sociales: «El Tribunal Internacional de Apelación de la FIM estima los recursos del Leopard Racing. En el día de hoy, 15 de octubre de 2026, el Tribunal Internacional de Apelación de la FIM ha dictado su veredicto sobre los recursos presentados por Leopard Racing y el Sr. Adrián Fernández contra dos decisiones adoptadas por los Comisarios de Apelación de la FIM, el 5 de junio de 2026, relativas al incumplimiento de las normas por parte de los motores 810 y 811», explicó en un comunicado.

La FIM respondió: «Los recursos de apelación interpuestos por Leopard Racing y el Sr. Adrián Fernández contra las dos decisiones de los Comisarios de Apelación de la FIM, de fecha 5 de junio de 2026, dictadas en el marco de la no conformidad de los motores 810 y 811, son admitidos», explicó la organización.

«Se estiman los recursos en cuanto al fondo y se anulan las decisiones de los Comisarios de Apelación de la FIM de fecha 5 de junio de 2026. Se ordena a las autoridades deportivas competentes que extraigan, según proceda, las consecuencias de la presente resolución», continuó el comunicado acerca del suceso.

De esta manera, Adrián Fernández, que hasta ahora ocupaba la 14ª posición en el Mundial de Moto3 con 71 puntos, tendría 148, subiendo hasta el quinto puesto en un campeonato ya ganado por Máximo Quiles. Un ‘impulso’ reseñable para lo que queda de competición.