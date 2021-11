El Estadio de la Cerámica acogerá el primer partido a domicilio de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona. Después de ganar al Espanyol y empatar con el Benfica al calor del Camp Nou, el técnico catalán afronta su primera salida con el claro objetivo de seguir asentando su proyecto y, sobre todo, mejorar la puntería en ataque, ya que sus jugadores aún no han marcado de jugada.

De hecho, el saldo ofensivo del Barça en este nueva etapa se limita al penalti convertido por Memphis Depay en el derbi barcelonés. Xavi no ha ocultado su satisfacción por las ganas que exhiben sus jugadores, pero bien sabe que todo intento de mejora resultará estéril si su equipo no celebra goles contantes y sonantes. Y tiene un hombre claramente señalado para esa misión, mientras cruza todos los dedos de sus manos para que no se vuelva a romper: tierra culé llamando al astronauta Ousmane Dembélé.

Después de superar su enésima lesión importante, el francés retornó en la Champions y jugó casi media hora en la que volvió a demostrar lo desequilibrante que puede llegar a ser. Pura agua fresca para un Barça muerto de sed. Dembélé ganó la línea de fondo las veces que quiso y demostró que está preparado para ser decisivo siempre que su físico no cruja de nuevo. La duda es si partirá como titular o si será dosificado por Xavi hasta la segunda parte.

Los jóvenes Demir, Abde e Ilias, que ya han tenido minutos con su nuevo técnico, también están listos para apuntalar un ataque donde volverán a faltar los lesionados Ansu Fati, Martin Braithwaite y Sergio Agüero. «Tenemos a jugadores que van por dentro muy jóvenes y se tienen que atrever más. A mí me pasaba a su edad. En los entrenos veo que hay gol», confía Xavi, que tampoco puede contar con Pedri ni Sergi Roberto.

La posible titularidad de Dembélé es la principal incógnita en una alineación donde se presumen cambios en defensa con Eric García y Sergiño Dest, que podrían volver al once en un esquema más tradicional de 4-3-3, después del sorpresivo dibujo con tres centrales que Xavi trazó frente al Benfica.

En el lado positivo de la balanza, el Barcelona, demasiadas veces un coladero durante la etapa de Koeman, ha recuperado solidad ofensiva y Ter Stegen encadena dos partidos con la portería a cero por primera vez esta temporada, aunque al portero germano le han ayudado los palos o fallos increíbles como el de Seferovic. Toda ayuda es bienvenida ahora mismo en Can Barça.

Buenos precedentes en La Cerámica

En los últimos años, el Estadio de la Cerámica ha sonreído al equipo azulgrana, que encadena diez visitas sin derrota y cuenta tres victorias en los cuatro últimos precedentes. Allí le espera un rival que sigue sin encontrar la buena línea del pasado curso y apenas ha sumado tres victorias en 13 jornadas ligueras, resultados que le mantiene más cerca del descenso que de Europa.

Unai Emery está pendiente de Gerard Moreno, que está semana ha vuelto a entrenar con el grupo tras superar una lesión muscular, pero al que podría reservar pensando en el decisivo duelo de Champions ante el Atalanta del próximo 8 de diciembre. También es dudosa la presencia de los ‘tocados’ Coquelin y Aurier, pero en ataque sí estarán seguro el sorprendente Danjuma, autor de cinco goles en Liga, y el internacional Yeremi Pino.