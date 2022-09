Verstappen reina en casa y Ferrari amarga a Sainz

Max Verstappen se pasea ante su público y gana en los Países Bajos, encargando –si no lo estaba ya– su segundo título consecutivo. Le salió todo bien al de Red Bull, al que salvó un Virtual provocado por un incidente surrealista de Tsunoda, cuando Hamilton ponía más que en riesgo su victoria, aunque al final acabó fuera del podio. Segundo fue Russell, mientras Leclerc acabó tercero. Ferrari volvió a condenar a Carlos Sainz, que terminó quinto pero acabó por sanción relegado a la octava posición. Quien sí que remontó fue Fernando Alonso, que acabó sexto tras Pérez.

La carrera se presentaba como un nuevo paseo de Verstappen, esta vez en casa. No pudo complicarle Leclerc, que desde el primer momento vio que no tenía ritmo suficiente para plantarle cara. Parecía que Ferrari debía conformarse con completar el podio, pero no contaban con los Mercedes, ni con las habituales pifias en las paradas.

A Sainz le salió todo mal. En su primera parada, a los mecánicos se les olvidó un neumático en el box, lo que le llevó a caer a la sexta plaza tras perder 12 segundos, cuando iba tercero. Luego adelantó con bandera amarilla y, después, estuvo a punto de chocar con Alonso en el pit lane. Le costó cinco segundos de penalización, cayendo de la quinta a la décima plaza.

Los que si que estuvieron acertados durante gran parte de la carrera fueron los Mercedes. Pensaron en hacer una parada, estirando al máximo el paso por boxes de Hamilton, que llegó a liderar. Cuando todo apuntaba a una lucha por el triunfo entre los dos contendientes por el Mundial del pasado año, un incidente de Tsunoda, que paró su coche en medio de la pista tras pensar que no le habían apretado las ruedas, provocó un Virtual Safety Car que permitió a Verstappen hacer su parada sin perder tiempo con el británico.

Después volvieron a caer en el error que les costó el título el pasado año. No pararon con un nuevo safety y Verstappen le rebasó con los blandos. Al final, Hamilton acabó cayéndose del podio, cediendo también con Russell y Leclerc. El monegasco fue víctima de la falta de reacción de su equipo, pero el suicidio de Mercedes con Hamilton le permitió subirse al podio.

Alonso vuelve a brillar

Fernando Alonso volvió a hacer de las suyas. Partía en la decimotercera posición el asturiano, muy atrás para lo que está acostumbrado. No hizo una gran salida, pero tras su primera parada mostró el camino al resto. Fue de los primeros en entrar en el pit para poner los duros, con los que empezó a remontar. Primero se quitó de encima a los Alpha Tauri y, al final, acabó peleando con Pérez por la quinta plaza. No pudo pasarle en las últimas vueltas, pero acabó firmando una sexta posición más que meritoria.