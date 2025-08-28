Verstappen no se moja en el fichaje de Palou por Red Bull: «Es imposible saber cómo lo haría…»

Max Verstappen no se mojó en torno al fichaje de Álex Palou por Red Bull tras ser preguntado por la posible llegada del piloto español a su equipo el próximo año para el Mundial de 2026. El holandés valoró su grandeza como corredor semanas después de proclamarse ganador de la IndyCar por cuarta vez, empatando a títulos con el también tetracampeón de la Fórmula 1. «Es imposible saber cómo lo haría», dijo.

«Le conozco desde los karts y lo que está consiguiendo en la Indycar es increíble. Pero es imposible saber cómo lo haría en la F1, y lo mismo al revés, como lo haría yo en Indycar. Para mí es un poco una pérdida de tiempo el intentar debatir esto, aunque sí estoy contento con lo que está haciendo en Indycar y de la manera en la que está dominando», comentó el piloto holandés en la rueda de prensa previa al Gran Premio de su casa en Holanda, el último en el circuito de Zandvoort.

El piloto español, tricampeón de la IndyCar, ha sido relacionado con Red Bull en los últimos días como posible compañero de equipo de Verstappen de cara a la próxima temporada. El deseo de la F1 por tener en su parrilla al español es lógico y era cuestión de tiempo que se filtrase el interés de alguno de sus equipos por hacerse con él.

Tras su intento fallido con McLaren, es un hecho innegable que la organizadora de la categoría reina, Liberty Media, es estadounidense, el país donde el español lleva brillando, y ganando, desde 2020, es la principal interesada en atraer a uno de los mejores pilotos de los últimos tiempos.

Verstappen y Palou

Esta temporada, Palou ha ganado su cuarto título en la histórica competición norteamericana de monoplazas con dos carreras de antelación y tiene en su mano alcanzar el récord de puntos en un sólo año desde la instauración del sistema actual en 1981. Este lo ostenta el mítico Scott Dixon tras sus 678 tantos de 2018. El de Barcelona reúne ocho menos y aún queda una cita para poder batirle este fin de semana en Nashville en la última del curso.