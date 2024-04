El vergonzoso dispositivo de seguridad de Dani Alves para ir a firmar: «Es un despilfarro»

Dani Alves sigue en libertad provisional después de pagar un millón de euros de fianza para poder de salir de la cárcel y su única obligación a día de hoy es pasar todos los viernes por el Palacio de Justicia de Barcelona. El ex del Barcelona acudió el pasado viernes por segunda vez para dar la cara ante la justicia bajo unas impresionantes medidas de seguridad que han levantado una gran polémica por los recursos utilizados para el futbolista condenado a cuatro años y medios de cárcel por violación.

Dani Alves sigue en el foco de la polémica pese a que ya está fuera de la cárcel de Brians 2 en la que estuvo encerrado durante 14 meses después de violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. El lateral fue condenado a cuatro años y medio de prisión por este motivo pero pudo obtener la libertad provisional a las semanas de la sentencia después de abonar un millón de euros de fianza.

Así que a la espera de que se resuelvan todos los recursos impuestos por la defensa, Dani Alves está fuera de la cárcel con la única obligación de acudir los viernes al Palacio de Justicia de Barcelona para presentarse, junto a su abogada Inés Guardiola, ante la secretaría de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona. Así casa semana mientras se vuelva a tomar una decisión sobre la condena del jugador, que no es descartable que pueda volver a entrar en prisión a la espera de poder acogerse a un tercer grado.

El dispositivo de seguridad con Dani Alves

Dani Alves acudió por segunda vez a firmar a los juzgados el pasado viernes acompañado por su abogada y en esta ocasión lo hizo bajo estrictas medidas de seguridad. En la primera ocasión el brasileño fue increpado por algunas personas al grito de «¡Violador!» y por ello se decidió emplear recursos para un fuerte dispositivo de seguridad con el objetivo de poder salvaguardar la seguridad del ex del Barcelona.

Por ello, en esta ocasión Dani Alves encaró la recta principal del Palacio de Justicia de Barcelona ante la mirada de nada más y nada menos que ocho Mossos d’Esquadra que vigilaban al lateral. También pasó entre un mar de vallas con el objetivo de que nadie se acercara al futbolista.

Este fuerte dispositivo de seguridad y los recursos empleados en Dani Alves fue calificado de «vergonzoso» en el programa Vamos a ver. «Ha faltado que le pongan la alfombra roja. Es que esa persona no es Alves, no es un futbolista que va a jugar un partido, es un presunto violador que va a firmar. A mí no me ha gustado nada. Le ponemos las vallas, la alfombra roja, como si fuera un héroe», dijo Patricia Pardo, presentadora del espacio que se emite en Telecinco y que retransmitió en directo la llegada del lateral a los juzgados de Barcelona

En el programa también causó una gran impresión el gesto afectivo que tuvo uno de los Mossos con Dani Alves. «Defendemos y respetamos mucho a los Mossos en este programa, pero, quizás, podrías decirle a este agente que se acerca a saludar a Dani Alves que está un poquito feo», afirmó.

La periodista quiso ir más allá sobre el gesto entre Alves y el policía en los juzgados de Barcelona. «El gesto más que nada, porque le han condenado por violación. Es verdad que no hay sentencia firme, pero está un poco mal, fuera de lugar. Cuando vas uniformado está un poco feo. A mí me ha sobrado», cerró.

Dani Alves rompe su silencio en redes

Dani Alves rompió su silencio a través de las redes después de que se la atribuyeran unas palabras en la que habría sido su primera entrevista desde que abandonó la cárcel hace tres lunes. «Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar», habría dicho el jugador en una entrevista concedida a El Periódico. Estas primeras palabras del jugador, pronunciadas en un restaurante de lujo de la Ciudad Condal, habrían tenido una gran repercusión y por ello le obligó a reaccionar tras muchos meses de silencio.

Por ello, el ex del Barcelona quiso hablar a través de las redes sociales para desmentir haber dialogado con cualquier periodista en los últimos días. «No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la voy a conceder mientras el proceso judicial no esté resuelto», afirmó en su perfil oficial de las redes sociales, donde volvió a pronunciarse por primera vez después de los hechos sucedidos el pasado 20 de diciembre de 2022 y por los que ha pasado 14 meses en prisión tras ser condenado a cuatro años y medio por violación.