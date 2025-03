La verdadera razón por la que Sergio Ramos dejó de ir convocado con la selección española

Albert Luque, y ex director deportivo de la selección española de fútbol entre 2023 y 2024, desveló recientemente en ‘El Larguero’ cuál fue la verdadera razón por la que Sergio Ramos dejó de ir convocado con España de la noche a la mañana. El ex futbolista narra el momento en el que tuvo que comunicarle al ex defensa del Real Madrid, junto al seleccionador Luis de la Fuente, que dejaría de ser llamado para representar a su país.

«Era una época donde no había dos centrales titulares y, además, hablé con Le Normand para convencerlo y así jugara con España… y se logró. A partir de ahí, él (Ramos) no lo entendía y, a día de hoy, no hemos arreglado nuestra relación. He sido su director deportivo, hemos sido compañeros, me ha pedido la camiseta, el número ’19’ cuando debutó con España…», explicó Luque, haciendo hincapié en la ruptura de su relación con Ramos, , entre otros aspectos.

El ex futbolista del Deportivo de La Coruña, Mallorca o Málaga, entre otros, señaló que el zaguero de Camas y él eran «como familia» y le deseó «lo mejor del mundo» pese a estar distanciados en esos duros momentos: «Éramos como familia. Dejamos la amistad, pero le deseo lo mejor del mundo. Lo conozco muy bien. Para mí, es el mejor central de la historia y eso que he jugado con jugadores como Puyol… pero, para mí, Sergio es el mejor. Yo esperaba su reacción. Quería ser el jugador con más internacionalidades de España».

Por otro lado, el periodista Pablo Pinto, tertuliano en el programa de la Cadena Ser, preguntó a Luque si existía alguna remota posibilidad de que en algún momento Ramos pudiera regresar a la selección española. «Ninguna. Y yo perdí la amistad por eso, porque era un gran amigo mío, pero no supo diferenciar. Yo iba con Luis de la Fuente a muerte. Le dije mi opinión y escuché la suya, pero el que mandaba era él. Hicimos una videollamada a tres y se lo comunicamos. Ese día dejó de hablarme», aseguró el ex director deportivo.