Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de Liga que enfrentará este sábado al Barcelona con el Rayo Vallecano

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que quieren que la gente blaugrana se “ilusione” con su juego y con la posibilidad de lograr el triplete, pero ha señalado que el equipo debe ser “cauto” para no caer en los errores cometidos, por ejemplo, por el Real Madrid y otros equipos primeros de grupo en la ‘Champions’ que ya han sido eliminados.

“La gente tiene que ilusionarse con nosotros, con el juego, es lo que queremos. Pero tenemos que ser cautos, porque en la ‘Champions’ han pasado tres segundos en la fase de clasificación y el primero que pasó, el Oporto, lo hizo con un penalti en la prórroga. Tenemos que centrarnos en nosotros y poner los medios para que no nos pase lo que a ellos”, manifestó en rueda de prensa.

Sin ahondar en la herida del Real Madrid, recordó que el fútbol “es como es”. “En una semana a cualquier equipo le pueden cambiar las cosas, y nada más. Cuando hay equipos que caen en ‘Champions’ cuando llevan marcadores favorables, como el Madrid o el PSG, nos dice lo difícil que es la empresa y ganar y que tenemos que estar atentos”, avisó.

Además, no descarta al eterno rival para LaLiga Santander pese a haberles ganado en el Clásico y que estén a doce puntos. “Claro que no lo descarto, por respeto y por matemáticas, es así. Cuando ganas un partido te sales de la tabla por arriba y cuando lo pierdes te sales por debajo, y no es así. Quedan partidos, les llevamos doce puntos, me da igual lo que piensen los demás. Yo creo que los rivales tienen posibilidades, el Atlético está más cerca pero a los demás no tenemos que descartarles”, manifestó.

Eso sí, le gustaría llegar al duelo contra el Atlético de la jornada 31, en el Camp Nou, con por lo menos los 7 puntos de diferencia actual. “El Atlético es ahora el rival que está más cerca y nuestra intención es mantener esa distancia, por lo menos, porque sería ir ganando nuestros partidos. Nos centramos en sacar los tres puntos cada semana y luego tendremos ese partido contra el Atlético, que nos pilla algo lejos”, aseguró.

Centrado en el Rayo Vallecano, rival en LaLiga este sábado, cree que afrontan un partido de los considerados trampa. “Sé que hay partidos que se llevan muchos focos en la temporada y hay otros con menos focos que te pueden dar el título o te lo pueden quitar, el de mañana es uno de ellos”, avisó.

“El Rayo no comenzó bien la temporada en cuanto a resultados pero estaba bien de juego. Luego salió de esos puestos de descenso con un cambio de sistema, trató de jugar más protegido y logró buenos resultados. En las últimas semanas se han metido ahí abajo de nuevo, pero las distancias no son grandes e intentarán salir”, comentó sobre el rival.

Este partido, para Valverde, tiene dificultad. “Ganarlo será complicado. Sacar tres puntos en esta Liga cuesta muchísimo. Según se aproxima el final de temporada todavía más porque los equipos tienen que cumplir sus objetivos. El Rayo está en una situación difícil, en este tramo de curso los equipos de abajo sacan puntos y sorpresas. Los tres puntos de mañana valen lo mismo que el del Clásico“, recordó.

Por otro lado, se mostró tranquilo por el regreso de Leo Messi a la selección argentina. “Que Leo iba a volver a la selección lo sabíamos todos, tarde o temprano era lo normal. Sucede ahora, lo vemos con normalidad y no me preocupa. Este año Leo está más ligero en cuanto a carga, por no ir a la selección o alguna lesión, y no me preocupa que pueda ir ahora a jugar”, se sinceró.

Preguntado por Zinedine Zidane o José Mourinho, exentrenadores del Real Madrid y con el portugués en la palestra mediática estos días por su posible regreso al banquillo blanco, fue tajante: “Son grandes entrenadores. Como Solari también, ¿eh?”.