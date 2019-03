Uros Racic habla sobre el interés en la Premier por su fichaje

El centrocampista de 20 años se encuentra cedido por el Valencia en el Tenerife. Un equipo de la Premier estaría dispuesto a pagar 15 millones por Uros Racic en verano.

Una sorprendente información, de la que se hicieron eco varios medios recientemente, afirmaba que un equipo inglés estaba dispuesto a pagar 15 millones al Valencia por Uros Racic en verano. El centrocampista de 20 años llegó al conjunto che en junio procedente del Estrella Roja a cambio de 2 millones de euros, y ha tenido que salir en calidad de cedido al Tenerife en el mercado invernal para no ver frenada su proyección por la falta de minutos.

Su buen hacer en el equipo isleño no ha pasado desapercibido en la Premier, liga en la que ya tendría un pretendiente cuyo nombre aún no ha sido revelado. Al ser cuestionado al respecto en una entrevista para Superdeporte, Uros Racic ha respondido así: “Me alegro de que haya interés de otros equipos, pero no estoy pensando en eso en este momento, mi cabeza está aquí ahora y en el Valencia desde junio. Cuando llegue el momento hablaremos de ello”.

“Por ahora estoy a préstamo aquí en Tenerife hasta junio. Cuando acabe la temporada volveré a Valencia para intentar ganarme un sitio. Ese es mi objetivo. Por ahora no tengo otros planes, ya se verá lo que pasa, pero voy día a día y estoy muy feliz por todo lo que me espera”, ha añadido el serbio.

Racic habla sobre su salida del Valencia y su cesión al Tenerife

“Estoy muy feliz por cómo está saliendo todo desde que llegué. Soy un jugador joven y necesitaba jugar este tipo de partidos para crecer, por eso en enero decidimos que lo mejor era dar el paso y salir cedido. Creo que hemos acertado. Me siento bien y siento que todos aquí están conmigo, así que se avecinan buenos resultados”, asegura el centrocampista.

“Me alegra saber que me he convertido en uno de los favoritos de la afición. Todo ha ido muy rápido, cuando llegué para mí todo era nuevo. Quisiera agradecer a todos los que me elogian y hablan bien de mí. Las cosas están saliendo, pero eso no me distrae, voy a continuar trabajando para llegar tan lejos como pueda y ojalá mi relación con la afición siga siendo la misma”, ha agregado Racic.

El serbio asegura que en la capital del Turia no están pasando desapercibidas sus actuaciones: “Sé que me están siguiendo de cerca, sí. Ven mis partidos y están atentos a mis evoluciones, tengo contacto con la gente del club”.

Uros Racic avala el fichaje de Jorge Saénz por el Valencia

Racic también ha hablado de Jorge Saénz, futbolista del Tenerife que jugará la próxima temporada en el conjunto che: “Es un excelente jugador. Me alegra que firmara con el Valencia y que volvamos a estar juntos en el futuro. Estoy convencido de que puede aportar muchas cosas al equipo. Es joven, sí, pero está preparado. Es alto, fuerte y juega bien con la cabeza. Es muy tranquilo y tiene personalidad en el campo. Creo que encajará rápidamente en el equipo y traerá muchas cosas al Valencia”.