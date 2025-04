Uno de los mayores escándalos de cuernos del mundo del fútbol: una llamada telefónica lo dinamita todo

El mundo del fútbol portugués se ha visto sacudido por una noticia que trasciende lo deportivo. Se trata de la separación de María Marques y Artur Jorge tras tres décadas de matrimonio. Una escandalosa ruptura que se produce después de que ella descubriera accidentalmente una relación paralela de su martido con Hanna Santos, ex reportera de Botafogo TV y nieta de Nilton Santos, leyenda del Fogao.

María Marques y Artur Jorge eran considerados una de las parejas más estables y respetadas en el fútbol internacional. Su matrimonio, que ha durado 30 años, fue testigo de los altibajos de la carrera de Jorge, que ha sido entrenador en varios clubes europeos. María Marques, por su parte, siempre se mantuvo alejada de los focos, apoyando a su esposo desde la discreción.​ La noticia de su separación ha sorprendido a muchos, ya que no existían indicios públicos de problemas en su relación. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han confirmado que Marques descubrió la infidelidad de Jorge de manera accidental, lo que precipitó la decisión de poner fin al matrimonio.​

Según informaciones publicadas por los medios de comunicación de Portugal y Brasil, Artur Jorge, que entrenó al Botafogo antes de fichar por el Al Rayyan de Qatar, cometió un error al no colgar correctamente una llamada telefónica a su todavía esposa, que acabó escuchando al entrenador hablando con Hanna Santos, su amante y con la que supuestamente llevaba una vida paralela desde hacía tiempo.

La situación ha generado un gran revuelo en los círculos futbolísticos, ya que Artur Jorge es una figura conocida y respetada en el ámbito deportivo. Su reputación se ha visto afectada por este escándalo personal, y muchos se preguntan cómo impactará en su carrera profesional.​ Tras lo ocurrido, su mujer se ha pronunciado así a través de Threads: «Los que engañan lo hacen por falta de valores. Engañar no se trata de lo que hiciste o dejaste de hacer. No se trata de tu apariencia, de cuánto amaste o diste. Engañar sólo refleja el carácter de quienes eligieron engañar, mentir y faltar al respeto. No te culpes por los errores de los demás. Quienes engañan no lo hacen por falta de amor en la otra persona, sino por falta de valores en sí mismos».

La madre de Hanna Santos carga contra su hija

Pero la cosa no ha quedado ahí. La madre de Hanna Santos, la mujer que ahora mantiene una relación con el técnico portugués, ha salido públicamente a cargar contra su hija, desvelando que le estafó y le robó todo su dinero hace unos años. «Qué vergüenza siento de ser madre… Después de todo lo que me hizo, todavía estoy intentando asimilar el golpe que me dio hace cuatro años. He pasado por cosas que ni siquiea se imaginan. Me he vuelto una persona completamente pobre. Y hoy, una amiga compartió este artículo conmigo. Me siento avergonzada. No admiro a las mujeres que ‘roban’ hombres de otros, mujeres que le quitan algo a alguien. Falta de apego, honestidad, ética… Me avergüenzo de ser madre», dijo Cláudia Sette, la madre de Hanna Santos, en redes.

La madre de la nueva pareja del técnico Artur Jorge añade que «estoy realmente devastada. Lleva cuatro años en silencio. La última vez que la vi, me abrazó, llorando mucho y disculpándose. Y yo solo le preguntaba ‘¿por qué?’. No sabía que unos meses después descubriría todo lo que hizo. Es muy triste. Es lo contrario de lo que predico, de lo que soy. Estamos viendo que todo vale. Se juntó con un primo mío, planearon esta estafa durante tres o cuatro años y se llevaron todo lo que tenía. Y llevo cuatro años en los tribunales intentando anular un segundo testamento que hicieron basándose en el mío, que fue completamente fraudulento. Es muy triste».