El último entrenador del Atlético que ganó en Barcelona: «Cada minuto preguntaba cuánto tiempo quedaba»

El Atlético de los últimos 18 años en general y Diego Pablo Simeone en particular arriban en lo desconocido. En Barcelona, una ciudad negada para los rojiblancos durante el mencionado periodo de tiempo. No ha vuelto a ganar al Barça a domicilio desde que Fernando Torres, con un doblete, y Maxi Rodríguez precintaran el triunfo en 2006.

«Pase lo que pase voy a seguir siendo el último entrenador en ganar en el Camp Nou», asegura Pepe Murcia de manera jocosa durante su conversación con OKDIARIO. Razón no le falta, ya que el partido se disputará en Montjuic. El cordobés, que resta los días en el calendario para embarcarse en otra aventura en los banquillos, fue en 2006 el último técnico rojiblanco que doblegó al Barcelona en su feudo.

Pepe Murcia, que llegó en 2003 a la entidad rojiblanca para dirigir al Atlético B, siguió un camino de doble filo hasta sentarse en el banquillo rojiblanco. Ascendió desde el filial, algo soñado. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando se recurre a este tipo de soluciones es porque se trata de una problemática de proporciones mastodónticas. Murcia recogió el testigo de un Carlos Bianchi que había dejado al Atlético a cuatro puntos del descenso tras nueve jornadas sin ganar.

Pepe precintó seis triunfos consecutivos y espantó los fantasmas del descenso que amenazaban con volver a personarse de manera tan contundente como lo habían hecho cinco años antes. «Estábamos muy cerca de los puestos de peligro y acabamos peleando por entrar en Europa. Pasamos de estar mirando hacia abajo a poder hacerlo hacia arriba y con tranquilidad. No se me olvidará nunca. Ni a mí ni a la gente que lo vivió conmigo, incluidos los jugadores», relata Pepe Murcia.

No obstante, su volantazo y gran final de temporada fueron insuficientes para renovar con el club rojiblanco. Se reinventó por los banquillos nacionales en Xerez, Castellón, Vigo y Albacete, y también por los continentales, con experiencias en Bulgaria, Finlandia, Túnez y Catar. «Aquella temporada fue traumática para el club, proyectaba una imagen completamente distinta a la que proyecta ahora. Pero desde que cortamos esa hemorragia se han dado los pasos correctos para el desarrollo y crecimiento», explica el técnico cordobés.

Pepe Murcia utiliza la primera persona del plural cuando habla del Atlético. Todavía cuenta con el privilegio de ser el último entrenador rojiblanco que ha ganado al Barcelona a domicilio. Ni siquiera Simeone, que aglutina un sinfín de récords históricos a su espalda, ha podido tomar el relevo. Trece derrotas y cinco empates es el balance del Atlético desde que Torres y Maxi tomaran el Camp Nou.

«Para aquel partido no estábamos en condiciones de pensar ni a qué rival nos enfrentábamos. Puede que haya quedado en el olvido, pero aquella temporada fue traumática para el club, estaba en un momento muy delicado. No teníamos tiempo de pensar contra quién nos enfrentábamos y lo digo desde la realidad, no desde el corazón. Nos fijamos en los aspectos técnicos y tácticos que debíamos hacer y conseguimos una victoria muy sanadora», explica Pepe.

Fue la tercera de las seis consecutivas que permitió al Atlético escapar de la zona roja de la Liga. «Recuerdo que no hubo nada especial ni para la motivación ni para la capacidad emocional. Tuve una sensación positiva durante el partido. Empezamos ganando y eso transmite confianza al jugador, aunque ante los equipos grandes siempre se hace largo el partido. Me acuerdo que miraba a Roberto Marina, mi segundo entrenador, y no hacia más que preguntarle cada minuto cuanto tiempo quedaba. El reloj no avanza cuando vas ganando. Estábamos como locos porque acabara el partido», rememora el cordobés.