La UEFA nombra a Dembélé mejor jugador de la Champions y apunta al Balón de Oro

La UEFA ha nombrado a Dembélé como el mejor jugador de la Champions League esta temporada después de su gran temporada y la Copa de Europa ganada por su PSG el pasado sábado por la noche en Múnich. El extremo francés se coloca de esta manera como el máximo favorito a ganar el Balón de Oro. Doué ha sido nombrado como el mejor joven de esta Champions y siete jugadores del París Saint-Germain se ha colado en el mejor once de la temporada.

Apunta a ser Balón de Oro de esta temporada Ousmane Dembélé. Su gran temporada así lo refleja, Ha ganado el triplete con el PSG coronándolo el pasado sábado por la noche en Múnich con la primera Champions League obtenida por el club francés. Su partido, además, volvió a ser brillante, demostrando que es el líder de este equipo campeón.

De esta manera, la UEFA ha anunciado este domingo al mejor jugador de la Champions League de esta temporada. Y no podía ser otro. Tenía que ser Dembélé tras su gran año. Esto le coloca como el gran favorito para ganar el Balón de Oro por delante de sus compañeros de equipos y otros rivales que están en la carrera como Lamine Yamal, Raphinha, Pedri o incluso Mbappé.

🏆 UEFA Champions League Player of the Season: Ousmane Dembélé! 👏 #UCL | @PSG_inside pic.twitter.com/1BQFl4Ficf

La UEFA también ha nombrado este domingo al mejor jugador joven de esta Champions League. Y también estaba muy claro: Désiré Doué. El joven francés de 19 años ha hecho méritos suficientes con el PSG en esta campaña, superando en esta carrera a Lamine Yamal. Está llamado también a ser el próximo Golden Boy.

La final de la Champions que se marcó Doué, además, fue histórico. Marcó dos goles y repartió una asistencia en la goleada del PSG al Inter de Milán. Una actuación brillante al alcance de muy pocos jugadores en la historia de esta prestigiosa competición.

Y por último, la UEFA también ha desvelado el mejor once de la competición de este año. Siete jugadores del PSG están en este equipo con Dembélé y Doué como líderes de esta equipo. El resto de jugadores del campeón son Donnarumma como mejor portero, Achraf, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha.

Este mejor once de la temporada en la Champions League lo completan Bastoni en defensa por parte del Inter de Milán, Rice en el centro del campo por parte del Arsenal y dos jugadores del Barcelona en las bandas. Esos son Raphinha y Lamine Yamal que también están en esa carrera por intentar ganar el Balón de Oro.

👕🙌 UEFA’s Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season…#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025