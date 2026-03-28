La UEFA multa al Estrella Roja por hacer apología del cristianismo en su estadio

La imagen de San Simeón en un tifo en el pasado partido de la Europa League entre Estrella Roja-Lille ha desembocado en una multa para el equipo serbio. La UEFA considera que la exhibición de dichas imágenes transmite un «mensaje inadecuado para un evento deportivo», recogido en una norma donde se considera que existe desprestigio para el fútbol y la UEFA en particular.

El Estrella Roja deberá pagar 40.000 euros a la UEFA por permitir un tifo donde se conmemoraba la fiesta del fundador del estado serbio el pasado 26 de febrero. Además, la organización consideró inadecuado el mensaje expuesto por la afición del club: «Que nuestra fe los guíe hasta la victoria».

Hay que recordar que San Simeón dio origen a la identidad de Serbia como país en el siglo XII y más tarde renunció a su trono para convertirse en un monje. Es una de las figuras más históricas en el mundo balcánico y tiene una representatividad equivalente al Cid Campeador o los Reyes Católicos españoles para los serbios.

La UEFA, sin embargo, es muy estricta en su normativa, al menos en lo que a símbolos religiosos se refiere. Hay que recordar que los serbios son fervientes creyentes y que exhiben con orgullo su condición religiosa católica ortodoxa como demostró Novak Djokovic en los últimos Juegos Olímpicos exhibiendo una cruz en su cuello después de los partidos.

La UEFA añadió a esa multa de 40.000 euros por la exhibición de símbolos cristianos otra multa al club serbio de 17.000 euros por el encendido de bengalas y otros 10.500 por el lanzamiento de objetos. La sanción se completa con otros 28.000 euros por el bloqueo de los pasillos de acceso a la grada.

En total, Estrella Roja deberá abonar 95.500 euros a la UEFA por todos estos incidentes antes del partido contra el Lille que terminó con el pase del equipo francés a los cuartos de final de la segunda competición más importante del fútbol europeo.