El Trofeo Conde de Godó 2026: cuándo empieza, dónde se juega, cuadros, horarios y cuándo es la final

Barcelona vuelve a convertirse en la capital mundial del tenis sobre tierra batida. El Real Club de Tenis Barcelona-1899 acogerá una nueva edición del Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, uno de los torneos con más historia y prestigio del circuito ATP, categoría 500, que en 2026 celebra su 73ª edición.

La cita barcelonesa, desde 1953, ha reunido a las grandes figuras del tenis mundial y año tras año ha mantenido su condición de torneo de referencia en el calendario europeo de tierra batida. Un cartel de máximo nivel, una novedad histórica en su formato y el regreso de Carlos Alcaraz con hambre de revancha dibujan una edición llamada a ser inolvidable.

Cuando empieza el Trofeo Conde de Godó 2026

La 73ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell arrancará el próximo 11 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 19 de abril, con nueve días de competición que abarcarán desde la fase previa hasta la gran final, tanto en individual como en dobles.

La primera ronda de la fase previa tendrá lugar el 11 de abril, coincidiendo con el sorteo del cuadro principal. Al día siguiente, el 12 de abril, se disputará la segunda ronda de dicha fase clasificatoria. La competición del cuadro principal arrancará el 13 de abril con la primera ronda de individuales y dobles, y los días 14 y 15 acumularán rondas de mayor intensidad, con primeras, segundas y terceras rondas en liza. El 16 de abril cerrará la fase de terceras rondas, mientras que los cuartos de final llegarán el 17 de abril.

Precisamente ese jueves 16 de abril se vivirá un momento histórico para el torneo: por primera vez en sus más de siete décadas de historia, el Godó incorpora una sesión nocturna. El mejor partido del día, el denominado Match of the Day, se disputará bajo la iluminación de la Pista Rafa Nadal con una programación especial diseñada para ofrecer una experiencia diferente tanto dentro como fuera de la pista. Una apuesta inédita que marca un antes y un después en el formato del torneo.

Cuándo es la final del Conde de Godó 2026

Las semifinales, tanto de individuales como de dobles, se celebrarán el sábado 18 de abril. Y el domingo 19 de abril será la jornada más esperada: la gran final coronará al nuevo campeón del Trofeo Conde de Godó 2026 en ambas modalidades, poniendo el broche de oro a una semana y media de tenis de máximo nivel en Barcelona.

¿Juega Carlos Alcaraz el Trofeo Conde de Godó 2026?

Si hay un nombre que concentra todas las miradas en la edición de 2026, ese es el de Carlos Alcaraz. El tenista murciano, actual número uno del ranking ATP mundial, estará presente en Barcelona con el objetivo de recuperar un título que se le escapó el año pasado. En la edición de 2025, Alcaraz llegó hasta la final, pero tuvo que ceder el trofeo ante el danés Holger Rune tras sufrir durante el partido una lesión en los aductores que le obligó además a retirarse del Mutua Madrid Open de ese año, siempre a continuación del torneo barcelonés.

El de El Palmar buscará su tercer título en el Godó después de haberse proclamado campeón en 2022 y 2023, lo que le convierte en uno de los grandes favoritos sobre la tierra batida catalana. Junto a él, el cuadro presenta un nivel de participación excepcional, con hasta cuatro jugadores del Top-10 ATP, entre los que destacan el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Alex de Miñaur y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

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El vigente campeón, el danés Holger Rune, también defenderá el título conquistado en la pasada edición, y entre los nombres que completan el cuadro figura la joven promesa española Rafa Jódar, que ha recibido una invitación del torneo y tendrá la oportunidad de medirse a los mejores del mundo ante el público catalán.

A qué hora se juegan los partidos del Trofeo Conde de Godó 2026

La programación diaria del torneo contempla cuatro partidos repartidos en dos sesiones. Por la mañana se disputarán dos encuentros, y a partir de las 16:00 horas arrancarán otros dos. Los horarios del Trofeo Conde de Godó varían ligeramente según la fase del torneo: durante las semifinales, el primer partido comenzará a las 13:30 horas, mientras que el segundo lo hará a partir de las 16:00. La final individual y de dobles del domingo 19 de abril dará comienzo a las 16:00 horas.