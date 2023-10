Poco después de recibir su octavo Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París, Leo Messi regresó a la alfombra roja para atender a los medios de comunicación. Una de esas charlas fue con el streamer español Ibai Llanos, que estaba siguiendo la ceremonia desde su estudio mientras hacía un directo en su canal de Twitch.

Al argentino de Inter Miami le colocaron un auricular para que pudiera tener la conversación con Ibai Llanos, quien lo felicitó por un nuevo logro en su carrera. «Felicidades, Leo. Enhorabuena. Estás muy cansado, disfrútalo mucho», dijo el vasco en tono irónico. «Gracias, pero igual estoy muy enojado con vos por lo que hiciste el otro día», le respondió Messi muy tajante con una medio sonrisa.

«Mandaste mensajes y los leíste en público. No te voy a contestar más ahora”, le recriminó Messi. «Pero los borré, lo pixelé», contestaba el vasco. «No te voy a contestar más porque hacés todo público. No tenés privacidad vos», insistió el rosarino en tono de broma pero deslizando que no le gustó aquello. «Yo te contesté de buena onda. No mostraste el mensaje pero dijiste lo que te había puesto. La próxima no te contesto más, te clavo el visto», añadía mientras Ibai trataba de cambiar de tema y culpaba incluso al Kun Agüero de lo ocurrido.

En concreto, la causa del enganchón entre Messi e Ibai Llanos fue que el streamer hizo público un mensaje de Instagram que le envió al futbolista argentino durante uno de sus directos, que son vistos por millones de personas. El vasco propuso un desafío que se hizo viral que trataba de enviarle un mensaje privado al campeón del mundo para ver si el capitán le contestaba. Para sorpresa de él y de muchos, Messi respondió de inmediato e Ibai no pudo contenerse y lo hizo público.

Discurso por el Balón de Oro

Un Messi radiante que tras ganar su octavo Balón de Oro pronunció este discurso: «Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. Lo quiero compartir con todos mis compañeros de la selección argentina. Este premio viene de la mano por lo que conseguí con la Selección. Hoy puedo estar gracias a mis compañeros. Vengo en representación de todos y hoy estamos acá con Lautaro (Martínez), Julián (Álvarez) y Dibu (Martínez). Esto es un regalo para todo el grupo, para el cuerpo técnico y toda la gente».

«No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian que tuvieron un año increíble. Tanto a nivel individual como colectivo. Erling tuvo un año increíble y de haber conseguido todo. Sé que ellos estarán acá en los próximos años haciéndose de este premio. Veo a muchos acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante muchísimo tiempo por la calidad. Tuve la suerte de estar muchas noches en esta gala y los jugadores se van renovando pero el nivel no baja nunca y vamos seguir muchos años más».

«Quiero hacer una mención especial para toda la gente que siguió durante toda la carrera y el deseo que tuvo de que sea campeón del mundo. De que pueda cumplir el sueño que me faltaba. Fue muy lindo que gente de diferentes nacionalidades quiera que sea campeón del mundo. Quiero agradecer a mi mujer y mis hijos. Por haber estado en toda mi carrera. Por haber estado en los peores momentos que los he tenido también y por haberme ayudado cumplir mis objetivos y mis sueños en el fútbol. Sin ustedes no hubiese sido posible tener este recorrido durante todos los años».

«Por último quiero hacer una mención a Diego (Maradona). Hoy es su cumpleaños. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores, de ex jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también lo comparto con vos y con toda Argentina. Era lo que le gustaba a él, el ambiente futbolero. En las últimas galas estuvo presente y venía más seguido porque anteriormente por distintas situaciones no estaba. Que estuviera Diego presente en estos eventos era un plus muy lindo».