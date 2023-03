El camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami cuenta con un importante escollo una vez llegadas las semifinales de la competición, en forma de duelo con uno de los tenistas que por edad y calidad, le acompañará en sus próximos años de carrera, y con el que se ha enfrentado en repetidas ocasiones en los últimos meses. Jannik Sinner será el contrincante que, igual que en la penúltima ronda de Indian Wells, marque el futuro de Alcaraz en el Miami Open, pero la organización de este torneo tomó una decisión que puede perjudicar al murciano a la hora de medirse en un duelo de tú a tú con otro de los mejores tenistas del circuito.

Alcaraz y Sinner se medirán en la pista central del Miami Open a partir de la 1:00 am del viernes –hora española– en el duelo correspondiente a la segunda semifinal de un torneo que, de ganarlo, significaría para el español completar un histórico Sunshine Double. Sin embargo, Carlitos no lo tendrá nada fácil, no sólo por la pujanza de su contrincante, especialista en este tipo de superficies, si no también por las condiciones de inferioridad a las que la meteorología y las decisiones de la organización han llevado al partido.

Carlos Alcaraz finalizó su partido de cuartos de final en Miami ante Taylor Fritz a las 2:30 horas –en España– del jueves, menos de 24 de diferencia con el momento previsto para el inicio del partido ante Jannik Sinner, quien lleva dos días de descanso desde que se deshiciera del finlandés Emil Ruusuvuori en la antepenúltima ronda del Masters 1000 de Miami. Estos datos chirrían pero atienden a una explicación, sin demasiada lógica, tras la decisión tomada por la organización.

El Masters 1000 de Miami se disputa al aire libre, también en su pista central, activada desde un campo de fútbol americano, y la lluvia hizo acto de presencia en la jornada del miércoles, parando varios partidos y obligando a suspender la jornada vespertina, en la que competía Carlos Alcaraz en cuartos de final ante Taylor Fritz. Con Sinner ya a gusto en semifinales, el encuentro de Alcaraz fue reprogramado, como es lógico, para el día siguiente, pero en lugar de disputarse en primer o segundo turno del horario diurno, se colocó en auténtico prime time a las 19:00 horas en Miami –1:00 de la madrugada en España–, con los otros dos duelos de cuartos por delante.

Alcaraz, perjudicado ante Sinner

Alcaraz, vigente campeón y número uno del mundo, contra Fritz, la gran esperanza del público local. Demasiado atractivo para que se disputara en horario laboral, pero también demasiada desventaja para el vencedor, que fue Carlos, quien deberá presentarse en el choque de semifinales con un descanso mucho menor que el de su rival, Jannik Sinner, en una decisión que se desconoce la audiencia o el impulso a las entradas que pudo dar a la organización del Miami Open, pero que a todas luces perjudica a un tenista que, eso sí, puede contar con su gran momento de forma como escudo para que las inclemencias no le impidan el deseado pase a la final.