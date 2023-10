El Tour de Francia 2024 ha anunciado un recorrido revolucionario. La carrera más importante del ciclismo mundial no finalizará en París por primera vez en su historia, sino que lo hará en Niza con una decisiva contrarreloj final el 21 de julio. Antes, comenzará en la ciudad italiana de Florencia el 29 de junio y pasará por los Apeninos y los Alpes italianos, los franceses, el Macizo Central y los Pirineos. Además, también recorrerá caminos no asfaltados y habrá homenaje para Federico Martín Bahamontes.

Esas son las principales novedad esde un recorrido desvelado este miércoles en París, el de una edición muy particular, la primera que comenzará en Italia, la primera que no acabará en París, para dejar la capital tranquila para los Juegos Olímpicos, que comenzarán cinco días más tarde. «En el extranjero, Francia es conocida por París y por la Costa Azul. Sin la capital teníamos que ir a Niza, que además tiene una gran tradición ciclista», explicó este miércoles el director de la prueba, Christian Prudhomme, al presentar el recorrido.

Será el punto culminante de una carrera que tendrán en los caminos sin asfaltar uno de sus alicientes. Inspirados en la clásica italiana Strade Bianche, esta novedad llegará en la novena etapa, víspera de la primera jornada de reposo, entre las viñas de la Champaña, donde los ciclistas deberán superar 14 tramos sin asfaltar, un total de 32,2 kilómetros, sobre las rutas de viticultores.

«Es una forma de romper la monotonía, de evitar que se encadenen etapas planas con final al ‘sprint’. No podíamos ir a tramos adoquinados, así que hemos acudido a estos caminos sin asfaltar, que constituyen la última gran novedad del ciclismo», explicó Prudhomme. Además de la emoción deportiva, señaló que obligarán a los equipos a seleccionar a sus corredores en función de esa etapa, lo que constituye un aliciente suplementario. Los jefes de filas no podrán rodearse solo de escuderos para la montaña.

Junto a ellos, el Tour de 2024, que tendrá 3.492 kilómetros y un desnivel de 52.230 metros, atravesará Italia, San Marino, Francia y Mónaco, dos contrarreloj, la travesía de cuatro macizos con siete etapas de montaña y cuatro llegadas en alto. Habrá un total de 27 grandes cimas, tres en los Apeninos, una en los Alpes italianos, 12 en los franceses, tres en el Macizo Central y ocho en Pirineos.

