Torneo de fútbol femenino Orgullo 2025: horario, cuándo es y cómo participar

Tras el éxito que tuvo la pasada edición, donde se reunieron hasta un total de 16 equipos, la Liga Fulanita de Tal vuelve a las andadas con las nueva entrega del Torneo fútbol femenino Orgullo 2025. Durante el tercer fin de semana de junio, en los Campos del Parque Lineal, en Madrid, se disputará una competición de fútbol 7 donde habrá tres niveles de juego para asegurar la participación y, sobre todo, el disfrute de todas y cada una de las jugadores que se apunten al esperado torneo amateur.

Cómo participar y cuánto cuesta

La inscripción para competir en el torneo será de 260 euros por equipo e incluye bebidas, premios, cena de clausura y un ambiente único y mágico cargado de deporte en el fin de semana del Orgullo, consolidándose así como uno de los «encuentros de fútbol femenino más vibrantes y esperados del calendario LGTBIQ+ en Madrid».

Qué día y dónde es el torneo de fútbol femenino Orgullo 2025

El sábado 21 y domingo 22 de junio, en los campos de fútbol de Parque Lineal, se disputará un torneo donde podrán participar hasta 15 equipos de diferentes categorías, divididos en tres niveles de juego para «asegurar un torneo justo, nivelado y seguro» para que todos las participantes puedan «disfrutar al máximo» de cada minuto en el campo. La inscripción, por otro lado, incluye cuatro encuentros mínimo durante la competición, agua y refrescos y habrá juegos y sorteos entre partido y partido… con premios incluidos.

¿Qué pasa si quiero jugar y no tengo equipo?

Pues bien, la organización te lo pone fácil. Tal y como añaden en la página web del torneo, «asignarán a un equipo aquellas jugadoras que quieran competir y no tengan con quién hacerlo»: «No te preocupes. Estamos asignando equipos a todas las jugadoras que no tienen. Así que si quieres participar en el torneo pero aún no formas parte de un equipo, escríbenos y te ayudamos a encontrar uno».

Todos los premios en el torneo fútbol femenino Orgullo 2025

La edición 2025 del torneo del Orgullo femenino no repartirá premios económicos como tal, pero sí a nivel deportivo, es decir, decidirán a la mejor jugadora, mejor portera, mejor equipo, juego limpio… donde sí habrá premios será, tal y como indicamos anteriormente, entre partido y partido, y donde se sortearán algunos premios que, por el momento, se desconocen en rifas y tipo de pruebas y concursos que se realicen ‘in situ’ en los campos deportivos madrileños.

Qué es la Liga Fulanita de Tal y su misión

Tal y como explica la propia liga en su página web, «es una competición de fútbol 7 femenina que se ha consolidado como uno de los mayores proyectos de fútbol no federado de España, con un objetivo claro: aumentar la participación femenina en el fútbol, ofreciendo un espacio inclusivo, accesible y seguro para mujeres de todas las edades, niveles de habilidad y orígenes. Está dirigido a mujeres mayores de 18 años que comparten de pasión el fútbol. Nuestra misión es que todas puedan disfrutar del deporte y formar parte de la Liga».