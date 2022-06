Toque a Gavi

«A Gavi le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego». Estas palabras, pronunciadas por Luis Enrique en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentó a España y República Checa en La Rosaleda, llamaron la atención. El seleccionador español mandó un mensaje directo a un futbolista que está impresionando a todos. A sus 17 años se ha convertido en el líder de la selección española y en el ídolo de la afición. En Málaga se sintió la Gavimanía, pero el asturiano, el hombre que apostó por él cuando casi nadie entendía nada, quiso bajar el suflé.

Aunque al seleccionador no le gustará esta afirmación, se puede decir que Luis Enrique es el padre deportivo de Gavi. Nadie ha confiado en el andaluz como el asturiano. Le dio la oportunidad en la Liga de las Naciones en medio de un sinfín de críticas injustificadas. Una vez en Italia, le puso de titular en la semifinal ante el combinado transalpino. Esa noche fue el barcelonista el que se encargó de acallar todas las protestas tras mostrar su nivel sobre el césped de San Siro. Desde ese momento se ha convertido en un fijo, algo que se ha demostrado en estos últimos cuatro partidos, donde fue titular en los tres primeros y participó en el cuarto, pero el seleccionador ha querido corregir cualquier posibilidad de desvío públicamente.

Luis Enrique es un entrenador que lo mide todo al milímetro. Todo está bajo su control y, cuando esto no sucede, no se siente cómodo. Gavi vive sentado en una montaña rusa de emociones. Los elogios se multiplican y con razón, en España se ha convertido en un intocable, pero al mismo tiempo su futuro está en el aire. No termina de renovar con el Barcelona y aunque todo hace indicar que lo hará, las semanas van pasando y el ansiado acuerdo no llega. Cómo será la oferta azulgrana para que su agente, Iván de la Peña, siga hablando con los directivos catalanes sin terminar de llegar a un entendimiento.

Todo esto ha podido despistar al andaluz, que nadie puede olvidar que sólo tiene 17 años, o alguna actitud ha puesto en alerta al asturiano, que tiene claro que no dejará que se pierda en el camino hacia el éxito. Estos dos días de recados los concluyó con la siguiente afirmación: «Es un volcán en erupción. La parte a la que iba el mensaje de ayer lo captó rápido». Enviado y recibido. En septiembre más.