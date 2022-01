Joana Sanz se convirtió hace unos meses en WAG del Barcelona. Y es que el regreso de Dani Alves al conjunto azulgrana fue una gran noticia para su mujer, que celebró por todo lo alto la vuelta del lateral brasileño a la Ciudad Condal. Una pareja más que consolidada que se dio el ‘sí, quiero’ hace ya casi cinco años tras conocerse precisamente en la anterior etapa de Alves en el Barça. Pero la pasión sigue muy presente entre ambos, tal y como queda demostrado en el último post de la modelo en sus redes sociales.

Joana Sanz ha publicado un sugerente y artístico posado sin parte de arriba y sonriendo, una fotografía en blanco y negro que ha encandilado a su martido: «¡Esa sonrisa es el reflejo del alma más linda que tienes, mujer!». Casi 10.000 likes tiene la publicación de la influencer, que también recibe infinidad de piropos por parte de sus seguidores.

La modelo canaria fue una de las que más celebró el fichaje del lateral brasileño por el Barça, un regreso que les permite vivir de nuevo en el punto de partida de su ya consolidada relación, pues se conocieron precisamente en su anterior etapa en el Barcelona y se casaron por sorpresa en el año 2017 en Formentera.

A sus 28 años, esta modelo natural de Tenerife vivió desde pequeña en la Ciudad Condal, donde empezó a dedicarse al al mundo de la moda, destacando sobre todo desde que ganó el concurso de Supermodel of the World en 2007. Su popularidad fue creciendo y llegó a desfilar en la Cibeles Fashion Week de Madrid. La joven ha sido modelo para marcas de la importancia de Gucci, Rosa Clará y Channel, entre otras. Una Joana Sanz que hace un tiempo habló con sinceridad de su relación con Dani Alves: «Respetamos la vida que tiene cada uno por separado. Si quiere salir y beberse hasta el agua de los floreros con sus amigos, cero problema. Porque cuando yo lo haga quiero que me venga a buscar o me coja el teléfono para ayudarme a encontrar un taxi».